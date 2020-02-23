У Запоріжжі відзначилися яскравим святкуванням забороненого в Україні радянського "23 лютого".

Відповідний пост з’явився у соцмережах із красномовними знімками. На це звернув увагу офіцер ЗСУ полковник Анатолій Штефан (Штірліц), поділившись скріншотом у своєму Telegram-каналі (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"На фото Запоріжжя сьогодні. У кожного звісно свої специфічні смаки під час рольових вечірок, але цей захід виходить за межі збочень. Привид комунізму нині такий, і впевнено віддаляється у небуття від очей спостерігачів", – йдеться в повідомленні невідомого автора.

У Запоріжжі відсвяткували заборонене в Україні "23 лютого" t.me/a_shtirlitz

Судячи з фото, незрозуміло, у якому саме закладі на Запоріжжі провели цей "червоний" захід. Водночас його ведучі не тільки одягнені у форму радянської армії, також вони начепили на неї медалі та портрети вождів комунізму, а в руках тримають прапорці із зірками. Та й загалом інтер’єр приміщення, де святкують заборонене в Україні свято, теж прикрашений різноманітними атрибутами комуністичного минулого.

У Запоріжжі відсвяткували заборонене в Україні "23 лютого" t.me/a_shtirlitz

"Доброї ночі та солодких снів! Славетне місто Запоріжжя сьогодні. А ви кажете короновірус... Тут я вагаюся – дисертацію захищати чи ні?" – іронічно прокоментував побачене Штефан.

У Запоріжжі відсвяткували заборонене в Україні "23 лютого" t.me/a_shtirlitz

У Запоріжжі відсвяткували заборонене в Україні "23 лютого" t.me/a_shtirlitz

Реакція українців Facebook/Анатолій Штефан

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива гнівно відреагував на заборону Україні радянського свята "23 лютого" і вирішив привітати з ним українців.

Український телеканал "Інтер" вранці 23 лютого показав два заборонені радянські фільми на військову тематику.

І це не дивлячись на попередження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про відповідальність ЗМІ за подібне.

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