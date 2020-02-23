Головна Новини
24 лютого • оновлено в 02:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

З Леніним і зірками: в Запоріжжі оскандалилися святкуванням "23 лютого"

1.1т
Читати матеріал російською

У Запоріжжі відзначилися яскравим святкуванням забороненого в Україні радянського "23 лютого".

Відповідний пост з’явився у соцмережах із красномовними знімками. На це звернув увагу офіцер ЗСУ полковник Анатолій Штефан (Штірліц), поділившись скріншотом у своєму Telegram-каналі (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"На фото Запоріжжя сьогодні. У кожного звісно свої специфічні смаки під час рольових вечірок, але цей захід виходить за межі збочень. Привид комунізму нині такий, і впевнено віддаляється у небуття від очей спостерігачів", – йдеться в повідомленні невідомого автора.

У Запоріжжі відсвяткували заборонене в Україні "23 лютого"

У Запоріжжі відсвяткували заборонене в Україні "23 лютого"

t.me/a_shtirlitz

Судячи з фото, незрозуміло, у якому саме закладі на Запоріжжі провели цей "червоний" захід. Водночас його ведучі не тільки одягнені у форму радянської армії, також вони начепили на неї медалі та портрети вождів комунізму, а в руках тримають прапорці із зірками. Та й загалом інтер’єр приміщення, де святкують заборонене в Україні свято, теж прикрашений різноманітними атрибутами комуністичного минулого.

У Запоріжжі відсвяткували заборонене в Україні "23 лютого"

У Запоріжжі відсвяткували заборонене в Україні "23 лютого"

t.me/a_shtirlitz

"Доброї ночі та солодких снів! Славетне місто Запоріжжя сьогодні. А ви кажете короновірус... Тут я вагаюся – дисертацію захищати чи ні?" – іронічно прокоментував побачене Штефан.

У Запоріжжі відсвяткували заборонене в Україні "23 лютого"

У Запоріжжі відсвяткували заборонене в Україні "23 лютого"

t.me/a_shtirlitz

У Запоріжжі відсвяткували заборонене в Україні "23 лютого"

У Запоріжжі відсвяткували заборонене в Україні "23 лютого"

t.me/a_shtirlitz

Реакція українців

Реакція українців

Facebook/Анатолій Штефан

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Тема
російська пропаганда
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
свято СРСР заборона Декомунізация
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
2
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Paгули, отстаньте от людей
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги