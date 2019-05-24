"З кожним роком гірше": в Криму визнали провал курортного сезону. Відео

Жителі анексованого Криму визнали провал курортних сезонів, які пройшли після захоплення півострова Росією.

Підтверджуюче відео опублікували в Twitter Крим.Реалії. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, кримчани на камеру повинні були розповісти про свої очікування від нового сезону. "Міст побудували, все. Все буде добре", – запевнив один із представників малого бізнесу. Але тут у кадр потрапила його колега зі словами: "З кожним роком все гірше і гірше".

"Що ти говориш? Вони ж знімають", – спалився герой ролика.

Мертвий сезон у Криму MIGnews

Інші ж жителі розділилися на два табори. Одні запевнили, що покладають надії на запуск потягів по Кримському мосту, і що все повинно бути добре.

Більшість же зізналися: ціни ростуть, а населення стає все біднішим. "Все гірше і гірше", – заявили в один голос кілька кримчан.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

"Не чекаємо гарного. Ми вже зрозуміли, що навряд чи потрібні були", – підсумувала одна з підприємців.

Яким буде сезон 2019 року в Криму, і чи стане він прибутковим для місцевого бізнесу? Прогнози кримчан дивіться у відео pic.twitter.com/gnwKUKuTtK - Крим.Реаліі (@krymrealii) 24 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Держдумі Росії заявили, що в окупований Крим майже не їдуть туристи через захмарні ціни на півострові.

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