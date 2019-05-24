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/Суспільство

"З кожним роком гірше": в Криму визнали провал курортного сезону. Відео

10.8тЧитати матеріал російською

Жителі анексованого Криму визнали провал курортних сезонів, які пройшли після захоплення півострова Росією.

Підтверджуюче відео опублікували в Twitter Крим.Реалії. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, кримчани на камеру повинні були розповісти про свої очікування від нового сезону. "Міст побудували, все. Все буде добре", – запевнив один із представників малого бізнесу. Але тут у кадр потрапила його колега зі словами: "З кожним роком все гірше і гірше".

"Що ти говориш? Вони ж знімають", – спалився герой ролика.

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Мертвий сезон у Криму

Мертвий сезон у Криму

MIGnews

Інші ж жителі розділилися на два табори. Одні запевнили, що покладають надії на запуск потягів по Кримському мосту, і що все повинно бути добре.

Більшість же зізналися: ціни ростуть, а населення стає все біднішим. "Все гірше і гірше", – заявили в один голос кілька кримчан.

"З кожним роком гірше": в Криму визнали провал курортного сезону. Відео

Скріншот з відео

"З кожним роком гірше": в Криму визнали провал курортного сезону. Відео

Скріншот з відео

"З кожним роком гірше": в Криму визнали провал курортного сезону. Відео

Скріншот з відео

"Не чекаємо гарного. Ми вже зрозуміли, що навряд чи потрібні були", – підсумувала одна з підприємців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Держдумі Росії заявили, що в окупований Крим майже не їдуть туристи через захмарні ціни на півострові.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
КримНовини Кримувідпочінок Крим
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Livesey David
Livesey David
Крым побил постсоветский рекорд по количеству отдыхающих, в 2018 году в Крыму отдохнуло 6,8 млн туристов, хвостоголовые страдать!
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Георгійович Сергій
Георгійович Сергій
Чёрное море по всему ЮБК залито полезными-канализационными стоками,протекающим их бочек 1945 года ипритом,это химоружие времён ВОВ,а винторогая русня радуется что засратый и убитый ими же Крым становится по-тихоньку таким же задрыпаным убожеством как Сахалин благодаря свихнувшемуся педофилу-Путину.
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1
Георгійович Сергій
Георгійович Сергій
На Ютубе и по вэбкам эта инфа уже давно не секрет и как-то уже похер на проблемы тех руских крымчан которые рвались на референдум за РФию,на скудный поток туристов,проблемы с водой и электричеством,ценами и рабство бизнеса крымчан,просто похер.
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