З кораблів вкрали навіть б/в труси! З'явилися нові докази варварства Росії

Захоплені катери "Бердянськ" і "Нікополь" та буксир "Яни Капу" Росія повернула Україні не тільки без боєприпасів, документів і рацій. На суднах розграбували навіть особисті речі моряків.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів звільнений із російського полону український моряк Андрій Ейдер, котрий під час бою біля Керчі в листопаді 2018 року перебував на кораблі ВМС України "Бердянськ".

Він висловив обурення варварською поведінкою росіян, які, окрім унітазів, вкрали навіть його труси.

Росія повернула Україні повністю розграбовані кораблі НВ

"Після усього пережитого, мабуть, я не маю нічому дивуватися, але... Навіть плафони із лампами вкрали... Ото я маю питання: гаразд, плиту для їжі (вона інверторна, коштовна), але навіщо плафони красти? Хоча це таке, в мене залишилася усього одна пара спідньої білизни, було там пар 20. От нащо вам б/в трухани?!" – запитав Ейдер.

Скриншот Facebook/Андрій Ейдер

Також хлопець додав, що такої поведінки росіян, певно, ніколи й не зрозуміє. У цьому його підтримали підписники. Під постом у соцмережі вони обізвали їх злодіями.

Скриншот Facebook/Андрій Ейдер

"Розумом Росію не зрозуміти", "Друже, вони вперше цивілізацію побачили, не ображайся на пітекантропів!", "Вони думали, що не доведеться повертати кораблі. Злодії, звичайні злодії", "Бо в них природою закладено загарбництво", "Їх неможливо зрозуміти – чим вони самі вихваляються. Отже, ідеальний варіант – надійний кордон", – прокоментували одні.

Скриншот Facebook/Андрій Ейдер

Скриншот Facebook/Андрій Ейдер

Інші ж вказали на те, що це цілком характерна поведінка для представників цього народу.

Скриншот Facebook/Андрій Ейдер

"Це свідчить про убогість тієї нації і мова не про статки, а духовність", "Фетешисти гр**бані – мокші є мокші", "Унітази та труселя сперли... Мабуть, унітазів не бачили ніколи, зараз цілий російський НДІ їх вивчає, думає, може, це секретне обладнання якесь, або америкоси секретну зброю укропам підігнали", "Не дивуйся – так вони себе вели споконвіку, у всіх війнах, це навіть не орда, це грязь орди", "У 2014-му вони з будинків, до яких заходили, виносили навіть старі шкарпетки і нижню білизну. Не кажучи вже про консерви. В багатьох із них будинки гірші, ніж у нас сараї! Тому, немає чому дивуватися", "Не намагайся зрозуміти психологію і поведінку ординців... Тобі того не зрозуміти", "Вони як прийшли на українську землю, все забирали з хат, відправляли додому! Там бідність неймовірна! Особливо в сибірських селах! Вони не розуміють ,що матеріальні цінності можна придбати! Розуміють ,що можна тільки грабувати!", "Ганьба, але це все для злодіїв норма, вони завжди були ганебними злодіями і вбивцями", "Мокші – вони і є мокші... Дикі люди", – прокоментували українці.

Скриншот Facebook/Андрій Ейдер

Скриншот Facebook/Андрій Ейдер

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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