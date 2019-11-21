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21 листопада • оновлено в 10:37
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З кораблів вкрали навіть б/в труси! З'явилися нові докази варварства Росії

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Захоплені катери "Бердянськ" і "Нікополь" та буксир "Яни Капу" Росія повернула Україні не тільки без боєприпасів, документів і рацій. На суднах розграбували навіть особисті речі моряків.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів звільнений із російського полону український моряк Андрій Ейдер, котрий під час бою біля Керчі в листопаді 2018 року перебував на кораблі ВМС України "Бердянськ".

Він висловив обурення варварською поведінкою росіян, які, окрім унітазів, вкрали навіть його труси.

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Росія повернула Україні повністю розграбовані кораблі

Росія повернула Україні повністю розграбовані кораблі

НВ

"Після усього пережитого, мабуть, я не маю нічому дивуватися, але... Навіть плафони із лампами вкрали... Ото я маю питання: гаразд, плиту для їжі (вона інверторна, коштовна), але навіщо плафони красти? Хоча це таке, в мене залишилася усього одна пара спідньої білизни, було там пар 20. От нащо вам б/в трухани?!" – запитав Ейдер.

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Скриншот

Facebook/Андрій Ейдер

Також хлопець додав, що такої поведінки росіян, певно, ніколи й не зрозуміє. У цьому його підтримали підписники. Під постом у соцмережі вони обізвали їх злодіями.

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Скриншот

Facebook/Андрій Ейдер

"Розумом Росію не зрозуміти", "Друже, вони вперше цивілізацію побачили, не ображайся на пітекантропів!", "Вони думали, що не доведеться повертати кораблі. Злодії, звичайні злодії", "Бо в них природою закладено загарбництво", "Їх неможливо зрозуміти – чим вони самі вихваляються. Отже, ідеальний варіант – надійний кордон", – прокоментували одні.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Андрій Ейдер

Скриншот

Скриншот

Facebook/Андрій Ейдер

Інші ж вказали на те, що це цілком характерна поведінка для представників цього народу.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Андрій Ейдер

"Це свідчить про убогість тієї нації і мова не про статки, а духовність", "Фетешисти гр**бані – мокші є мокші", "Унітази та труселя сперли... Мабуть, унітазів не бачили ніколи, зараз цілий російський НДІ їх вивчає, думає, може, це секретне обладнання якесь, або америкоси секретну зброю укропам підігнали", "Не дивуйся – так вони себе вели споконвіку, у всіх війнах, це навіть не орда, це грязь орди", "У 2014-му вони з будинків, до яких заходили, виносили навіть старі шкарпетки і нижню білизну. Не кажучи вже про консерви. В багатьох із них будинки гірші, ніж у нас сараї! Тому, немає чому дивуватися", "Не намагайся зрозуміти психологію і поведінку ординців... Тобі того не зрозуміти", "Вони як прийшли на українську землю, все забирали з хат, відправляли додому! Там бідність неймовірна! Особливо в сибірських селах! Вони не розуміють ,що матеріальні цінності можна придбати! Розуміють ,що можна тільки грабувати!", "Ганьба, але це все для злодіїв норма, вони завжди були ганебними злодіями і вбивцями", "Мокші – вони і є мокші... Дикі люди", – прокоментували українці.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Андрій Ейдер

Скриншот

Скриншот

Facebook/Андрій Ейдер

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок Марта Рок
Теми
Повернення українських кораблів Росією Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
В принципе,унитазы в россии вещь диковинная..В 30 градусный мороз ходят в уборную сбитую из ящиков.. Свой продукт "жизедеятельности"-какашку сбивают ребром руки,так как какашка замерзает на ходу)))..А здесь, эти убогие рассказуют, о каком то "величии"их страны..Смешно.
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2
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Старостин Владислав
Старостин Владислав
BROTHER FOREST, хуторяне однозначно знают кто и как в России какает, продукты то жизнедеятельности им убирать доверяют...
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0
0
Исаев Максим
Исаев Максим
Для кастрюлек сойдет... они ишшо и не то хавают!
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3
0
Петров Игорь
Петров Игорь
мальчик вова спрашивает родителей: -мама, папа, а я русский или еврей? -а зачем тебе, сынок -да вот соседский мальчик велосипед продает, вот думаю, поторговаться и купить, или отобрать и сломать.
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2
0
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Петров Игорь
Петров Игорь
И снова проходил мимо, ...слишкам многа букофф для аленя,научись выражаться лаконично и по сути.
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0
1
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Петров Игорь, Смотрю у тебя все темы об одном. Но тебе же вроде как нравится должно такое? Не зря ведь аватару поставил. Посмотри скриншот: https://prnt.sc/pzqyug
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