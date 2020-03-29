З Китаю в Україну прилетів другий літак з костюмами для лікарів. Фото

У неділю, 29 березня, в аеропорт "Бориспіль" прибув другий літак з Китаю із засобами захисту від вірусних інфекцій.

Як повідомив у Facebook заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко, ці засоби захисту розподілять між лікарями, поліцейськими і військовими (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Facebook Кирила Тимошенка

"300 тис. респіраторів, 35 тис. костюмів захисту, 1,8 млн звичайних медичних масок і інші засоби захисту", – зазначив він.

За словами Тимошенка, зараз цей вантаж їде на логістичний склад і вже в обід виїде в кожен регіон України.

Він додав, що вночі літак вилітає за наступним вантажем у Китай. Цієї ж ночі очікується 100 тис. ПЛР-тестів окремої доставкою.

"З вівторка матимемо два додаткових літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок дешевими масками та іншими засобами захисту", – підкреслив чиновник.

Facebook Кирила Тимошенка

Facebook Кирила Тимошенка

Facebook Кирила Тимошенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня літак Збройних сил України Іл-76 доставив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусу.

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