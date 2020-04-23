У четвер, 23 квітня, з Італії в Україну повернулися 20 медиків, які три тижні допомагали колегам у боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Як повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, всі вони пройдуть обов‘язкову двотижневу обсервацію.

Дві групи українських лікарів по 10 осіб працювали в містах Пезаро та Урбіно.

20 українських лікарів повернулися з Італії МВС

"Зараз в Україну повернулось 20 лікарів, які літали в Італію, провели там три тижні та допомагали своїм італійським колегам лікувати хворих на особливо небезпечну інфекційну хворобу –коронавірус. Вони отримали багато знань, навичок, які передадуть українським лікарям. В Італію літали 10 лікарів системи МОЗ та 10 представників системи охорони здоров‘я МВС", – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, обсервація проходитиме в одному із санаторіїв під Києвом. Перед вильотом лікарі пройшли тести на коронавірус, після прильоту їм виміряли температуру. Наразі всі здорові.

20 українських лікарів повернулися з Італії МВС

20 українських лікарів повернулися з Італії МВС

Українські медики здобули безцінний досвід лікування коронавірусу. Вони вивчали процес діагностики та лікування пацієнтів, ознайомились із протоколами лікування та ліками, які застосовуються, а також були присутніми при хірургічних втручаннях.

"Хочу подякувати всім українцям, які нас підтримували, керівництву держави, адже всі надані засоби захисту нам знадобилися. Також дякую італійській стороні, яка нас добре прийняла та поділилася тим досвідом, який ми будемо застосовувати тут. Дякую за професіоналізм команді, яка за дуже короткий термін зібралася з усієї країни", – сказав керівник системи охорони здоров’я МВС у Київській області Юрій Сак.

20 українських лікарів повернулися з Італії МВС

20 українських лікарів повернулися з Італії МВС

По прильоту українські медики поділилися, що всі карантинні заходи – виправдані. В Італії вони були вжиті занадто пізно, що призвело до швидкого розповсюдження вірусу та великих втрат.

Заступниця міністра охорони здоров‘я Ірина Микитчак висловила вдячність лікарям за відвагу, за те, що в такий складний час поїхали допомагати громадянам Італії і зі здобутим досвідом приїхали в Україну. За її словами, уже спланована серія телеконференцій для того, щоб поділитися набутим досвідом з колегами, які працюють з важкими пацієнтами.

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