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21 березня • оновлено в 01:59
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З Італії 25 березня доставлять 125 українців

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Чартерний спецрейс італійських авіаліній доставить 125 громадян України, які застрягли в Римі через коронавірус.

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Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляється на сайті Офісу глави держави.

З Італії заберуть 125 українців: названо дату

Pixabay

"Окремо обговорили питання повернення додому 125 українців, які перебувають у Римі. Джузеппе Конте пообіцяв, що вони прилетять на батьківщину спеціальним чартерним рейсом італійських авіаліній 25 березня", – сказано в повідомленні.

Зеленський також подякував італійському прем'єру за допомогу в організації евакуації громадян, які були заблоковані на кордоні зі Словенією.

Водночас МЗС зазначає, що, станом на 18:00 20 березня, за кордоном перебуває ще 23 362 громадянина України. Зокрема, йдеться про Шрі-Ланку, Індонезію, Індію, Домініканську Республіку, Таїланд, Мексику, Канаду, США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 19 березня про допомогу повернутися на батьківщину попросили близько 40 тисяч українців.

Україна заборонила авіасполучення з іншими країнами з 17 березня по 3 квітня через ситуацію з коронавірусом.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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