З ГРВІ та температурою можна: в ЦВК розповіли, як проходитимуть вибори в умовах COVID-19

Мирослав Семенюк Суспільство 17:04, 12.09.2020 Оновлено: 17:17, 12.09.2020

Центральна виборча комісія України спільно з Міністерством охорони здоров'я розробили рекомендації щодо проведення місцевих виборів в умовах карантину.

Як повідомив під час шостого "Донбас Медіа Форуму" член Центральної виборчої комісії України Сергій Постівий, виборче право не буде обмежене навіть для громадян з ознаками ГРВІ та температурою до 37,3 градусів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У рекомендаціях для МОЗ ми пропонували, що в таких випадках доцільно організувати роботу в комісії таким чином, щоб відокремити в цьому ж приміщенні кабіну для голосування, де голосували б люди з такою симптоматикою. Всі контактні зони повинні належним чином протиратися після кожного такого виборця", – зазначив він.

Член ЦВК також повідомив, що пропускати людей на виборчі дільниці будуть у контрольованій кількості і тільки за наявності засобів захисту.

"Повинно бути не більше трьох осіб біля одного столу для видачі бюлетенів", – наголосив Постівий.

Що стосується дистанції, то він зазначив, що це питання ще вирішується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибори в 18 окремих територіальних громадах (ОТГ) Донбасу можуть відбутися навесні 2021 року.

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