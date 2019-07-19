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"З головою не дружить!" У мережі засудили "конфлікт" Зеленського та Полторака

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У мережі розгнівалися поведінкою президента України Володимира Зеленського, коли він на публіці штовхнув міністра оборони Степана Полторака.

Користувачі соцмереж звинувачували главу держави в хамстві, відзначаючи, що такі "замашки" властиві "неадекватам" і "бандюків".

"Зелю на вила", "Він з головою не дружить від слова зовсім! Скоро з кулаками почне кидатися. Йому не булаву, а гамівну сорочку треба!", "Не личить людині, що х*ром на роялі грає, штовхати кадрових військових. Зеля плутає берега", "У нас тепер новий стиль спілкування у вищих ешелонах влади? Клас! Не заздрю Шостому – з його комплекцією буде літати, як куля по сукну"," Комплекс наполеона. Вже раз так хотілося побиковать, чому раніше цього не робив, а лише тепер, коли статус президента опускає до плінтуса своїм хамством?! Тепер не страшно?" – обурювалися в мережі.

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Зеленського в мережі також порівняли з екс-президентом Віктором Януковичем.

"Це міг собі дозволити тільки Янукович. Це все одно коли в родині при дітях батьки з'ясовують стосунки. В країні такі шоу президента не красять, і на зовнішній арені теж", "Пацан з підворіття поводиться як хамло. Такі і стають, як Гітлер чи Сталін","Неадекват, від нервів то пити потрібно. Одним словом криворізький бандюк", – писали в мережі.

"З головою не дружить!" У мережі засудили "конфлікт" Зеленського та Полторака
"З головою не дружить!" У мережі засудили "конфлікт" Зеленського та Полторака
"З головою не дружить!" У мережі засудили "конфлікт" Зеленського та Полторака
"З головою не дружить!" У мережі засудили "конфлікт" Зеленського та Полторака
"З головою не дружить!" У мережі засудили "конфлікт" Зеленського та Полторака

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський різко відштовхнув на публіці міністра оборони Степана Полторака. Скандальний інцидент стався на території Міністерства оборони.

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Особи
Степан Полторак Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Dell Alex
Dell Alex
"Обоз", а слабо такому "крутому СМИ" взять интервью у президента? Спросить егоза одно - читает ли он вас? Читает ли в комментариях, что люди о нем говорят? Или он только выжимки из ФБ с великосветским подлизом просматривает?
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Serov Oleg
Serov Oleg
а,клоун еще покажет,кто в доме хозяин...
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Да ну. А министр шо,молча утерся и облизался? Армия шо надо,честь и достоинство так и прет. А в грызло в ответ дать очко сыграло? Пи.да стране.
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Dell Alex
Dell Alex
Коротков Сергей, просто министр обороны не такой гопник как Зе или ты. Он более воспитан, чтобы опускаться до подобного на людях.
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