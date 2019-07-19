"З головою не дружить!" У мережі засудили "конфлікт" Зеленського та Полторака

У мережі розгнівалися поведінкою президента України Володимира Зеленського, коли він на публіці штовхнув міністра оборони Степана Полторака.

Користувачі соцмереж звинувачували главу держави в хамстві, відзначаючи, що такі "замашки" властиві "неадекватам" і "бандюків".

"Зелю на вила", "Він з головою не дружить від слова зовсім! Скоро з кулаками почне кидатися. Йому не булаву, а гамівну сорочку треба!", "Не личить людині, що х*ром на роялі грає, штовхати кадрових військових. Зеля плутає берега", "У нас тепер новий стиль спілкування у вищих ешелонах влади? Клас! Не заздрю Шостому – з його комплекцією буде літати, як куля по сукну"," Комплекс наполеона. Вже раз так хотілося побиковать, чому раніше цього не робив, а лише тепер, коли статус президента опускає до плінтуса своїм хамством?! Тепер не страшно?" – обурювалися в мережі.

Зеленського в мережі також порівняли з екс-президентом Віктором Януковичем.

"Це міг собі дозволити тільки Янукович. Це все одно коли в родині при дітях батьки з'ясовують стосунки. В країні такі шоу президента не красять, і на зовнішній арені теж", "Пацан з підворіття поводиться як хамло. Такі і стають, як Гітлер чи Сталін","Неадекват, від нервів то пити потрібно. Одним словом криворізький бандюк", – писали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський різко відштовхнув на публіці міністра оборони Степана Полторака. Скандальний інцидент стався на території Міністерства оборони.

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