Перша хвиля COVID-19 ще не закінчилася, – Богомолець

Тетяна Гайжевська Суспільство 06:00, 6.08.2020

Перша хвиля коронавірусу в Україні триватиме, щонайменше, до вересня.

Такий прогноз в ефірі телеканалу Obozrevatel TV зробила Заслужена лікарка України Ольга Богомолець. "Статистика говорить про те, що ми поступово заходимо в плато і ця перша хвиля на спад не пішла. Ми заходимо наверх, і захворюваність буде збільшуватись протягом серпня, думаю, що і протягом вересня", – сказала вона.

За оцінками Богомолець, восени, коли в країну прийдуть "стандартні віруси", другої хвилі також не буде. "Ми будемо продовжувати знаходитись на плато в першій хвилі", – припустила вона.

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Разом з тим лікарка додала: "Чим більше людей перехворіють, тим вищим буде суспільний імунітет".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ольга Богомолець заявила, що наразі в Україні заборонений розтин померлих від коронавірусу. За її словами, якби причини смерті ретельно вивчалися, результати б "здивували нас усіх".

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