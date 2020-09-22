З чого в СРСР робили жуйки: в мережі дали відповідь

У мережі згадали історію перших офіційних радянських жуйок. Тоді їх виробляли двох видів: "Жувальна гумка" з апельсиновим смаком і "Ну, постривай" з м'ятним смаком.

Як пише hi-tech, їх випускали на фабриці "Солодощі Єревана". А незабаром запустили виробництво на макаронній фабриці в Ростові-на-Дону.

Склад жуйок відрізнявся, в нього входили не тільки основа, але і натуральні компоненти. У "Ну, постривай" додавали модифікований гліцерином бальзам модрини, ялини, кедра або ялиці, цукор і патоку. А в патенті, заявленому Інститутом органічної хімії АН Вірменської РСР, до складу входило масло какао і ефірні масла.

Радянська жуйка. maxim-nm.livejournal

Щорічно склад жувальної гумки поліпшувався, про що свідчать патенти. Метою зміни складів було "здешевлення продукту і підвищення санітарно-гігієнічних достоїнств". У рецептуру додавали бджолиний віск і парафін і маргарин.

Знамениті жувальні гумки "Апельсинова", "М'ятна", "Полунична" і "Кавовий аромат" проводилися на заводі "Рот-фронт" з 1980-х років і коштували 50-60 копійок за упаковку. Збереглися патенти навіть антинікотинової жуйки 1992 року і жуйки проти карієсу 1993 року.

Жуйки в СРСР були декількох видів. maxim-nm.livejournal

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