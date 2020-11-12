Так, друзі - сьогодні публікую черговий пост з рубрики одне фото - в якій я показую якісь значущі події або явища на прикладі лише однієї яскравої фотографії. Для початку трохи передісторії. Як знаєте, в СРСР всім розповідали про те, що їх країна (совок) - найкраща і вільна в світі, що всі країни навколо тільки і мріють, як би влитися в дружну сім'ю братніх народів і треба б якось допомогти їм звільнитися. Цю ідею радянська пропаганда втовкмачували в людей уже з раннього дитинства, а для дорослих йшли спеціальні телепередачі, в яких лаяли вільні країни Заходу.

Далі - продовження передісторії фотографії а також розповідь про це фотознімку.

Коли СРСР розвалився - то вся хибність цього пропагандистського блефу стала відразу ж очевидною; втім це було зрозуміло вже і в останні роки СРСР - коли люди стояли в чергах взагалі за всім підряд, від туалетного паперу до західних шоколадок. Але повна убогість і крах совка стали очевидними тільки після його розпаду - виявилося, що у людей зовсім нічого немає, в совку їм нічого не належало і за все своє життя вони не накопичили ніяких багатств. Виявилося навіть, що совки брехали в тому числі і про "курс долара в 67 копійок" - реальний курс долара був приблизно $ 1 до 8-10 рублів, що відповідало як його курсу на чорному ринку, так і в зразковому перерахунку реальної купівельної спроможності радянських зарплат .

Що ще цікаво - в нормальних розвинених країнах люди працювали десятиліттями і накопичували сімейні капітали - щоб їхні діти і внуки починали не з нуля, а з уже якийсь наявної стартового майданчика. В СРСР же будь-який капітал був оголошений "ворожим", а совкове "спадок" найчастіше складалося з будь-якого не має цінності мотлоху, про що до речі написав в своєму сьогоднішньому твіті:

Загалом - все вигадки про "багате і щасливе життя" виявилися брехнею і пропагандистськими міфами. Хтось влучно змалював всю трагікомічність ситуації однією фразою - "в СРСР все жили заможно, щасливо і привільно, а потім Рейган розвалили великий СРСР, і радянські громадяни раптом залишилися з говняними облупленими хрущовками і фантиками замість грошей".

А тепер кілька слів про фотографії. На ній зображена роздача безкоштовної гнилої картоплі в Москві в 1993 році - в перші пострадянські роки. В СРСР цим людям розповідали казки про те, що вони дуже добре живуть - але насправді вони просто жили від зарплати до зарплати і годувалися казками про комунізм, і ось закономірний підсумок - після краху жебрака держави залишаються точно такі ж жебраки громадяни.

До речі, "безкоштовні радянські квартири" людям подарував зовсім не СРСР, а Єльцин. Втім, це вже зовсім інша історія.

А в коментарях напишіть, що ви про все це думаєте, цікаво.