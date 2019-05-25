"З часів Помаранчевої революції": Олександр Кірш опублікував ювілейний блог на ОBOZREVATEL

500-й, ювілейний, текст опублікував сьогодні на OBOZREVATEL постійний автор ресурсу, економіст і народний депутат України Олександр Кірш.

Політик — один з перших авторів блогів сайту, свої тексти регулярно пише останні 15 років.

Олександр Кірш Veda.od.ua

"Ми з OBOZREVATEL з часів Помаранчевої революції — вже 15 років. За цей час у мене з'явилися постійні читачі, які активно читають і коментують мої тексти. Пишу статті на різні теми, але в основному це політика, психологія, соціоніка. Тексти увійшли в мої книжки, які я часто презентую своїм колегам", — зазначив Кірш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вийшов в другий номер журналу Obozrevatel: зірка "Кварталу 95" і більше цікавого контенту.

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