З боку Криму зафіксували викид токсичних речовин

Поблизу адміністративного кордону з окупованим Росією Кримом в Херсонській області зафіксували забруднення повітря з боку заводу "Кримський титан" (Армянськ).

Про це в Facebook повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Моніторинг проводився в Чаплинському та Каланчацькому районах.

"За час спостереження було виявлено перевищення як максимально разових, так і середньодобових гранично допустимих концентрацій по метану, сірководню, вуглеводним насиченим оксиду азоту, озону, сірчистого ангідриду, фенолу, ксилолу, етилбензолу, стеролу", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що моніторинг стану повітря в зоні впливу діяльності заводу "Кримський титан" було розпочато 20 жовтня і триватиме до 12 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Армянську на півночі окупованого Росією Криму на заводі "Кримський титан" стався викид сірчистого ангідриду.