З'явилося відео виступу Гончарука на вечірці радикалів в Києві

В мережу виклали виступ прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, який 13 жовтня відвідав благодійну вечірку Veterans Strong PARTY у пабі "Докер".
Відео доступне на Vimeo-каналі видання "Страна". На ролику видно, як Гончарук виступає на тлі коловрата. (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Виступ Олексія Гончарука
Скріншот відео
"Спасибі вам, що ви є. Те, що ви є, дає нам можливість жити на мирній землі під мирним небом і займатися тим, що, як мені здається, ми непогано вміємо. Ми на вас працюємо. Я на вас працюю. Для того, щоб Україна ставала сильнішою. Ми дуже хочемо, щоб наша країна стала по-справжньому сильною. Щоб у нас були ресурси фінансувати нашу армію, наших дівчат і хлопців, які кожен день жертвують своїм життям, частиною свого часу, щоб у решті України була можливість нормально жити в мирній і успішної України... Спасибі вам і святкуйте! Ви дуже круті", – каже Гончарук, звертаючись до присутніх у залі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, відео з Гончаруком викликало ажіотаж серед російських пропагандистів.
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