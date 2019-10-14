З'явилося відео виступу Гончарука на вечірці радикалів в Києві

В мережу виклали виступ прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, який 13 жовтня відвідав благодійну вечірку Veterans Strong PARTY у пабі "Докер".

Відео доступне на Vimeo-каналі видання "Страна". На ролику видно, як Гончарук виступає на тлі коловрата. (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Виступ Олексія Гончарука Скріншот відео

Новини Відео з Гончаруком на тлі коловрата розбурхало пропагандистів у Росії

"Спасибі вам, що ви є. Те, що ви є, дає нам можливість жити на мирній землі під мирним небом і займатися тим, що, як мені здається, ми непогано вміємо. Ми на вас працюємо. Я на вас працюю. Для того, щоб Україна ставала сильнішою. Ми дуже хочемо, щоб наша країна стала по-справжньому сильною. Щоб у нас були ресурси фінансувати нашу армію, наших дівчат і хлопців, які кожен день жертвують своїм життям, частиною свого часу, щоб у решті України була можливість нормально жити в мирній і успішної України... Спасибі вам і святкуйте! Ви дуже круті", – каже Гончарук, звертаючись до присутніх у залі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відео з Гончаруком викликало ажіотаж серед російських пропагандистів.

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