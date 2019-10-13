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13 жовтня • оновлено в 14:46
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З'явилися дані про жінку, яка влаштувала переполох на марафоні Зеленського

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Жінка, що зі скандалом звернулася до президента Володимира Зеленського під час пресмарафону, назвала йому неіснуючу адресу прописки.

Про це йдеться в розслідуванні видання "Наше місто". Журналісти вирушили до Дніпра, однак не знайшли названу жінкою адресу.

З'явилися дані про жінку, яка влаштувала переполох на марафоні Зеленського

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Жінка представилася Ніною Мещерякової і зажадала від Зеленського розібратися з питанням "захоплення її майна". Після запитання глави держави вона заявила, що прописана в Дніпрі і живе за адресою вул. Маяковського, 51.

"Не дивлячись на те, що живе жінка в Дніпрі, Ніну Андріївну частіше зустрічають біля Офісу Президента, ближче до скупчення журналістів. В руках плакат з гаслами і закликом покарати рейдерів. Імені і телефону жінка не називає. Більш того, на пропозицію допомогти в ситуації, що склалася відмовляє. За словами Ніни, все що їй потрібно – розкопати і висвітлити факт бандитського свавілля", – повідомили автори розслідування.

Журналісти спробували знайти жінку в Дніпрі, однак з'ясувалося, що такої адреси не існує. За словами чиновників, по вул. Маяковського всього 3 житлових будинки, серед яких немає 51.

У підсумку журналісти знайшли жінку за адресою вул. Академіка Янгеля, де вона проживає вже довгий час. Двері журналістам ніхто не відкрив. Сусіди описали жінку, як дуже активну і "живу" особистість.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, чим запам'ятається пресмарафон президента в модній їдальнею.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Дніпро
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