З 1 серпня в Україні діятимуть нові правила адаптивного карантину: що зміниться

1 серпня в Україні набуває чинності постанова Кабінету міністрів від 22 липня, що продовжує адаптивний карантин до 31 серпня.

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Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони буде поділено на декілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Зелена зона передбачає:

перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;

проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;

кінотеатри із заповненістю на 50%;

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Жовта зона (+ обмеження зеленої), забороняється:

відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

Помаранчева зона (+ обмеження жовтої), забороняється:

діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;

діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

планові госпіталізації в лікарнях;

спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

прийом нових змін в дитячі табори;

обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.

Червона зона (+ обмеження помаранчевої), забороняється:

робота громадського транспорту;

відвідування закладів освіти;

діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Перетин кордону: з країн зеленої зони – потрібен тільки страховий поліс. Для країн із червоної зони – потрібен поліс + самоізоляція на 14 днів або ПЛР-тест.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна одна з таких ознак:

Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків; Середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11 відсотків; Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10 відсотків. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації більше восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.

Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону.

Перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, коли 5 днів поспіль там спостерігаються зміни одного із визначених показників. Обмеження діятимуть на всіх рівнях, включаючи зелений. Серед обов’язкових вимог – носіння масок у громадських місцях, проведення масових заходів лише за умови перебування не більше 1 особи на 5 м кв, заповненість кінотеатрів – не більше, ніж на 50%, перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях. Найбільш жорсткий карантин буде діяти в червоній зоні.

З 1 вересня в Україні відкриються всі школи. Однак, якщо епідеміологічна ситуація в районі не буде задовольняти вимогам МОЗ, освітні заклади будуть змушені закрити на карантин. Закривати школи будуть тільки в районах червоної зони – де високий показник захворюваності на атипову пневмонію.

В Україні розпочнеться поступове залучення глядачів на футбольні матчі за умов дотримання низки карантинних вимог. Основними вимогами є: заповнення секторів стадіону глядачами не більше ніж на 25 відсотків, дотримання соціальної дистанції, забезпечення наявності дезінфекторів на стадіонах, проведення термоскринінгу на вході.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що перехід від однієї зони до іншої залежатиме від відсотка "вкладу" окремого міста в загальний показник захворюваності на COVID-19 в області.