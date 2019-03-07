После перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, который снабжал водой практически весь аннексированный Крым, ситуация на полуострове оказалась критической. Оккупантам стоит выбирать – или напоить людей, или орошать земли.

Проблему воды в Крыму решить можно, та в общем любую проблему решить можно, но тогда ты должен выбирать, что у тебя в приоритете. Качественной питьевой воды в Крыму предостаточно на глубинах 500-1000 метров.

Другое дело, когда оккупационная власть пытается сохранить все те производственные мощности, которые так или иначе давали прибыль в бюджет. Для того, чтобы их сохранить, требуется большое количество воды, которой до оккупации было в достатке.

Сегодня, если говорить о сельском хозяйстве, то северный Крым практически лишен сельскохозяйственного потенциала, потому, как орошаемые земли, которые питались с Северо-Крымского канала, их просто нет. Производство риса уничтожено, хотя качество риса было лучше в качественном выражении, чем по всей территории СНГ, если не брать среднюю Азию, где солнца побольше.

Поэтому, если ты хочешь напоить людей, то вода у тебя есть. Но доставать эту драгоценнейшую воду на тех глубинах, выкачивать ее и пускать в производство, понятно, что ты будешь максимально снижать цену этой воды, потому что себестоимость продукции, того же завода "Титан", должна соответствовать мировым, а платить за воду с таких глубин в таком объеме ни один производитель не будет. А технологии завода требуют большого количества воды, там каждый технологический процесс зациклен на том, что каждый промежуточный продукт этой технологической цепочки промывается и там нужна чистая вода.

Деградация почв и отсутствие воды привело к отсутствию рабочих мест, но люди же не могут разом подняться и переехать куда-то, они будут мигрировать в сторону юга, где есть рабочие места, школы и другая инфраструктура. Потому как отсутствие рабочих мест по цепочке валит всю социальную сферу. Только пенсионеры будут оставаться в этом северном Крыму, которые сориентированы, скажем так, на доживание своего века. Эти внутренние миграционные процессы тоже надо изучать.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!