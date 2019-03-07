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Юсуф Куркчі
Юсуф Куркчі
Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій УкраїниВсі статті автора

Земля або люди. У Криму більше немає варіантів

6.4тЧитати матеріал російською

После перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, который снабжал водой практически весь аннексированный Крым, ситуация на полуострове оказалась критической. Оккупантам стоит выбирать – или напоить людей, или орошать земли.

Проблему воды в Крыму решить можно, та в общем любую проблему решить можно, но тогда ты должен выбирать, что у тебя в приоритете. Качественной питьевой воды в Крыму предостаточно на глубинах 500-1000 метров.

Другое дело, когда оккупационная власть пытается сохранить все те производственные мощности, которые так или иначе давали прибыль в бюджет. Для того, чтобы их сохранить, требуется большое количество воды, которой до оккупации было в достатке.

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Сегодня, если говорить о сельском хозяйстве, то северный Крым практически лишен сельскохозяйственного потенциала, потому, как орошаемые земли, которые питались с Северо-Крымского канала, их просто нет. Производство риса уничтожено, хотя качество риса было лучше в качественном выражении, чем по всей территории СНГ, если не брать среднюю Азию, где солнца побольше.

Поэтому, если ты хочешь напоить людей, то вода у тебя есть. Но доставать эту драгоценнейшую воду на тех глубинах, выкачивать ее и пускать в производство, понятно, что ты будешь максимально снижать цену этой воды, потому что себестоимость продукции, того же завода "Титан", должна соответствовать мировым, а платить за воду с таких глубин в таком объеме ни один производитель не будет. А технологии завода требуют большого количества воды, там каждый технологический процесс зациклен на том, что каждый промежуточный продукт этой технологической цепочки промывается и там нужна чистая вода.

Деградация почв и отсутствие воды привело к отсутствию рабочих мест, но люди же не могут разом подняться и переехать куда-то, они будут мигрировать в сторону юга, где есть рабочие места, школы и другая инфраструктура. Потому как отсутствие рабочих мест по цепочке валит всю социальную сферу. Только пенсионеры будут оставаться в этом северном Крыму, которые сориентированы, скажем так, на доживание своего века. Эти внутренние миграционные процессы тоже надо изучать.

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Автор
Юсуф КуркчіЮсуф Куркчі
Місце
Україна
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Качественной питьевой воды в Крыму предостаточно на глубинах 500-1000 метров..." - пить её можно, но для регулярного полива почвы эта вода не годится.
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
ще камні з неба треба
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Из России из-за экономического угасания страны уходит американская автомобилестроительная компания Ford. Она закрывается 2 основных завода. Об уходе Ford из России рассказало издание Finanz.ru, передает "Диалог.UA". Экономический прорыв, который россиянам уже 20 лет обещает их бессменный президент Владимир Путин, начался. Но не такой, какого бы хотелось народу РФ. Из страны активно бежит крупный бизнес. Очередь дошла и до крупнейшей автомобилестроительной компании мира Ford. Она объявила о закрытии своих заводов на территории РФ. Речь о предприятиях Ford в Ленинградской области (Всеволожск), а также в Татарстане (Набережные Челны), на которых осуществлялась сборка автомобилей Focus, Mondeo, EcoSport и Fiesta. читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/business/173205_1551820035?fbclid=IwAR0Lty_0wr20aNSebqcfKgDjhpnqOyHbBcGB4KdW34JPDfE-Ffz0kWSW-ow
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Прищепа Валентин, лови придурок отчётик о достижениях слопатыжрущих макак: Завод «Москвич» (АЗЛК) (род. 1930 – убит 2002) Завод «Красный пролетарий» (род. 1857 – убит 2010) Ижевский мотоциклетный завод (род. 1928 – убит 2009) Ирбитский мотоциклетный завод («Урал») (род. 1941 – н.в. штучная сборка в трех цехах Павловский инструментальный завод (род. 1820 – убит 2011) Завод «Рекорд» (род. 1957 – убит 1996) Липецкий тракторный завод (род. 1943 – убит 2009) Алтайский тракторный завод (Рубцовск) (род. 1942 – убит 2010) Судостроительный завод «Авангард» (Петрозаводск) (род. 1939 – убит 2010) Судоремонтный завод ОАО «ХК Дальзавод» (Владивосток) (род. 1895 – убит 2009) Радиозавод ПО «Вега» (Бердск, Новосибирская область) (род. 1946 – убит 1999) Саратовский авиационный завод (род. 1931– убит 2010) Омский завод транспортного машиностроения (род. 1896 – убит 2009) Челябинский часовой завод «Молния» (род. 1947 – убит 2009) Угличский часовой завод «Чайка» (род. 1938 – убит 2009) Пензенский часовой завод «Заря» (род. 1935 – убит 1999) Второй московский часовой завод «Слава» (род. 1924 – убит 2006) Чистопольский часовой завод «Восток» (род. 1941– убит 2010) Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе (род. 1932 – убит 2007) Завод «Станкомаш» (Челябинск) (род. 1935 – убит 2009) Рязанский станкостроительный завод (род. 1949 – убит 2008) Кронштадтский морской завод (род. 1858 – убит 2005) Завод «Кузбассэлемент» (род. 1942 – убит 2008) Иркутский завод радиоприемников (род. 1945 – убит 2007) Завод точного литья «Центролит» (Липецк) (род. 1963 – убит 2009) Хорский завод «Биохим» (Хабаровский край) (род. 1982 – убит 1997) Томский приборный завод (род. 1961 – убит 2007) Завод «Сивинит» (Красноярск) (род. 1970 – убит 2004) Красноярский завод телевизоров (род. 1952 – убит 2003) Завод «Динамо» (Москва) (род. 1897 – убит 2009) Орловский завод управляющих вычислительных машин им. К.Н. Руднева (род. 1968 – убит 2006) Оренбургский аппаратный завод (род. 1943 – убит 2009) Хабаровский завод «ЕВГО» (род. 2000 – убит 2009) Ульяновский радиоламповый завод (род. 1959 – убит 2003) Завод им. Козицкого (Санкт-Петербург) (род. 1853 – н.в. в коме) Завод Сибэлектросталь (Красноярск) (род. 1952 – убит 2008) Ооренбургский комбинат шелковых тканей «Оренбургский текстиль» (род. 1972 – убит 2004) Барышская фабрика им. Гладышева (Ульяновская область) (род. 1825 – убит 2005) Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина (Кострома) (род. 1939 – убит 2011) Камышинский хлопчатобумажный комбинат им. Косыгина (Волгоградская область) (род. 1955 – н.в. в коме) Трёхгорная мануфактура (Москва) (род. 1799 – н.в. в коме) Дальневосточный радиозавод (Комсомольск-на-Амуре) (род. 1993 – убит 2009) Велозавод (Йошкар-Ола) (род. 1950 – убит 2006) Велозавод (Нижний Новгород) (род. 1940 – убит 2007) Пермский велозавод (род. 1939 – убит 2006) Пролетарский завод (С.-Петербург) (род. 1826 – н.в. в коме) Балтийский завод (род. 1856 – убит 2011) Завод «Сибтяжмаш» (Красноярск) (род. 1941 – убит 2011) Завод «Химпром» (Волгоград) (род. 1931 – убит 2010) Иркутский завод карданных валов (род. 1974 – убит 2004) Чайковский завод точного машиностроения (Пермский край) (род. 1978 – убит 1998) Завод «Ижмаш» (Ижевск) (род. 1807 – убит 2012) Уральский завод тяжелого машиностроения УЗТМ “Уралмаш” добивают … и еще около 78 тысяч заводов и фабрик, погибших в неравной схватке с путинскими оккупантами. Ещё есть, кроме машиностроения, образование, наука, медицина и прочее. Там “достижения” такого же масштаба и характера. Образование в России. 2000 год - 68 100 школ 2015 год - 44 100 школ Это при том что России от СССР достались 70 000 школ. Здравоохранение в России Численность больниц в России: • 2000 год - 10 700 больниц • 2013 год - 5 900 больниц • 2015 год - 4 400 больниц Численность поликлиник в России: 2000 год - 21 300 поликлиник 2015 год - 16 500 поликлиник Больше 17 тысячи следует..ха-ха-ха..населенных пунктов в России не имеют медицинской инфраструктуры! Число медицинских работников в России только за последний год уменьшилось на 90 тысяч человек! Сельское хозяйство России 2000 год – 39 470 000 человек 2013 год – 37 230 000 человек Люди бросают свои дома и едут в город работать за копейки по банальной причине: в деревнях и селах просто уничтожена, вырвана с корнем инфраструктура! В деревнях нет школ, детских садов, больниц, поликлиник. Люди просто вынуждены бежать в город! Российская экономика – это экономика 1 трамвая и 4 троллейбусов в месяц. В России за месяц не производится а только собирается из импортных узлов чуть больше 200 металлорежущих станков и 200 плугов! Вся промышленность России производит в год: • 1 пальто на 140 человек • 1 пару трикотажных носков/колготок на одного человека • 1 платье на 20 женщин • 1 пару брюк на 12 человек • 1 деревянную кровать на 100 человек..
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Исаев Денис, Купе. В купе сидять троє: грузин, москаль і українець... Раптом грузину заманулося кохання і вирішив він пригостити одного із супутників великим смачним шматком сала, а потім задовольнити себе... Дістав його, поклав на стіл та й каже: - Ану хлопці беріть, їжте! Мені не шкода! А хлопці голодні. Ну москаль і думає: з'їм, їсти ж хочеться... але грузин потім приставати буде, як йому кохання заманеться.. Та ну його - я краще потерплю ... А українцю теж хочеться... "Та ні - думає - не буду їсти! Грузин захоче кохання - не викрутишся... Але ж їсти то хочеться... А от я з'їм сала, в мене сили в руках прибавиться і відіб'юся від нього..." З'їв українець сала, і сидять всі далі мовчки. А тут раптом грузин і питає в українця: - Ну як з'їв сала? - Так, з'їв! - відповідає той - І сили в руках додалось? - Так додалося! - Ну то, потримай мені москаля, поки я його їбати буду...
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