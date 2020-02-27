Депутат трьох скликань і брат третього глави держави Віктора Ющенка Петро Ющенко спростовує звинувачення у плагіаті.

Про це розповів OBOZREVATEL його син Ярослав.

Петро Ющенко

"Наскільки я розумію з того, що написано у Facebook на сторінці Міністерства освіти і науки, йдеться про неточності в цитуванні. Тобто претензії бібліографічного характеру. Я гадаю, що ми швидко узгодимо матеріали з вимогами атестаційної комісії МОН і подамо документи заново. Звинувачення Петра Ющенка у плагіаті не відповідають дійсності", – сказав Ярослав Ющенко.

Як уже повідомляв OBOZREVATEL, атестаційна колегія МОН скасувала рішення про присудження Петру Ющенко (нардепу трьох скликань і брату експрезидента Віктора Ющенка) звання доктора наук.

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"Дисертації Петра Ющенка на тему "Києворуська спадщина в історичній пам'яті українського суспільства (XII – початок XXI ст.)" не відповідає вимогам, що висуваються до дисертацій, не містить авторських наукових положень і науково обґрунтованого результату в галузі історичної науки, яка вирішувала б важливу наукову або науково-прикладну проблему, містить текстові запозичення і некоректні посилання", – йдеться у заяві.

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