У ДТП загинув ветеран АТО, який затримував "медового терориста": фото героя

У вівторок, 10 грудня, в ДТП загинув ветеран АТО, колишній боєць батальйону спецпризначення "Чернігів", військовий кінолог Юрій Яцен.

Про це повідомила в Twitter волонтерка Галина Цегельник. Подробиць трагедії вона не уточнила (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Яцен захищав незалежність кілька ротацій поспіль. Він побував у найгарячіших точках і отримав важкі поранення.

Юрій Яцен загинув у ДТП Twitter Галини Цегельник

Крім того, він брав участь у спецоперації із затримання "медового терориста" – дідуся, який приносив на пости українських захисників мед із вибухівкою.

Яцен був родом із села Рогізки Сновського району. Він став кінологом після війни. На Донбасі ветеран знайшов кохану жінку і привіз на рідну Чернігівщину.

Юрій Яцен загинув у ДТП

Загинув в ДТП ветеран, військовий кінолог, учасник проекту "Друг Героя" Яцена Юрій ... pic.twitter.com/goCiIBYmD5 - Галина Цегельник (@TSgdalinka) December 10, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про трагічну загибель 79-річної жительки селища Опитне на Донбасі Марії Горпинич, що стала легендою через свою патріотичну позицію.

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