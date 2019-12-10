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11 грудня • оновлено в 00:15
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У ДТП загинув ветеран АТО, який затримував "медового терориста": фото героя

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У вівторок, 10 грудня, в ДТП загинув ветеран АТО, колишній боєць батальйону спецпризначення "Чернігів", військовий кінолог Юрій Яцен.

Про це повідомила в Twitter волонтерка Галина Цегельник. Подробиць трагедії вона не уточнила (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Яцен захищав незалежність кілька ротацій поспіль. Він побував у найгарячіших точках і отримав важкі поранення.

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Юрій Яцен загинув у ДТП

Юрій Яцен загинув у ДТП

Twitter Галини Цегельник

Крім того, він брав участь у спецоперації із затримання "медового терориста" – дідуся, який приносив на пости українських захисників мед із вибухівкою.

Яцен був родом із села Рогізки Сновського району. Він став кінологом після війни. На Донбасі ветеран знайшов кохану жінку і привіз на рідну Чернігівщину.

Юрій Яцен загинув у ДТП

Юрій Яцен загинув у ДТП

У ДТП загинув ветеран АТО, який затримував "медового терориста": фото героя

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про трагічну загибель 79-річної жительки селища Опитне на Донбасі Марії Горпинич, що стала легендою через свою патріотичну позицію.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
АТО на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Ветерани війни на Донбасі
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Livesey David
Livesey David
Вытираны АТО мрут чаще навозных мух, и это вжжж не спроста.
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