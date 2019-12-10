У ДТП загинув ветеран АТО, який затримував "медового терориста": фото героя

У вівторок, 10 грудня, в ДТП загинув ветеран АТО, колишній боєць батальйону спецпризначення "Чернігів", військовий кінолог Юрій Яцен.
Про це повідомила в Twitter волонтерка Галина Цегельник. Подробиць трагедії вона не уточнила (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Яцен захищав незалежність кілька ротацій поспіль. Він побував у найгарячіших точках і отримав важкі поранення.
Юрій Яцен загинув у ДТП
Twitter Галини Цегельник
Крім того, він брав участь у спецоперації із затримання "медового терориста" – дідуся, який приносив на пости українських захисників мед із вибухівкою.
Яцен був родом із села Рогізки Сновського району. Він став кінологом після війни. На Донбасі ветеран знайшов кохану жінку і привіз на рідну Чернігівщину.
Юрій Яцен загинув у ДТП
Загинув в ДТП ветеран, військовий кінолог, учасник проекту "Друг Героя" Яцена Юрій ... pic.twitter.com/goCiIBYmD5- Галина Цегельник (@TSgdalinka) December 10, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про трагічну загибель 79-річної жительки селища Опитне на Донбасі Марії Горпинич, що стала легендою через свою патріотичну позицію.
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