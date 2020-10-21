Ну, ось воно і сталося. Чи не могло не статися. Я чекав цього. Юрій Шевчук пише саундтрек до фільму про радника диктатора. Святу Доктора Лізу. Чоловік якої цілується в ясна з Гиркин і Царьовим. Яку відіграє інша улюблениця диктатора. І ніяк інакше там бути не могло. Не мають на увазі закони світобудови іншого розвитку ситуації. До ступеня змішування, братці мої. До ступеня змішування. На прем'єру цікаво буде подивитися. Як російська ліберальна інтелігенція зіллється в екстазі любові до Лізи з адміністрацією президента. Сім років Юрій Юліанич мовчав про війну. І ось сказав, нарешті. А коли прийде час - і шинелі надягнете, і в танки сядете. Сядете, сядете. Продовжуючи писати пісні. Про святих радників диктатора. Про долю тяжку. Життя несправедливу. Фари чорні біля воріт сусідніх. Рот порваний. І Батьківщину, а вона нам подобається ...

ЗИ: Господи, а пісня-то яка фальшива вийшла. З рядком про "диванних героїв". Ех, Юліанич, Юліанич ..

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