Юрій Підлісний: ми допомагаємо людям змінюватися на краще

Кому з нас хоча б раз в житті не спадало на думку випробувати себе на міцність? Легко сказати! Але зробити це в умовах сучасної офісно-сімейному житті не так просто.

Екстрім - заняття не для всіх, та й чи варто ризикувати шалено? Зважився на похід в спортзал - вже добре. Але все одно не те! Тріатлон - далеко і дорого, і без серйозної фізичної підготовки ніяк не обійтися. На щастя в Україні існують спеціальні спортивні змагання, які ідеально підходять для більшості бажаючих випробувати свої сили і волю. Мова про забігу зі спеціально сконструйованими перешкодами, який організовується прямо в місті. Даний вид спорту за останні роки набрав колосальну популярність.

Що ж таке Race Nation (Гонка Нації), як стати учасником змагань і що для цього потрібно, нам розповів організатор Race Nation Юрій Підлісний.

- Що з себе являє Race Nation? Що потрібно, для того щоб стати учасником перегонів?

Race Nation – це спеціальний вид змагань, де учасники біжать на певну дистанцію, долаючи спеціально сконструйовані перешкоди на суші і на воді. Траси розроблені з урахуванням фізичної підготовки учасників і включають дистанції від 3-х до 20-ти км. Кожна траса обладнана перешкодами різного ступеня складності. Існують командні та індивідуальні забіги. Основний зміст цих змагань - дійти до фінішу. Дійшов до фінішу - ти переможець! Повірте - це не просто! Втім, для бажаючих звичні змагання з боротьбою за призові місця проводяться серед команд та учасників за програмою " Elite "і" Elite Team ". В Україні перший забіг відбувся в 2015 році і на сьогоднішній день їх загальна кількість вже становить 50 із загальним числом учасників більше 28 000 чоловік. Race Nation вже провели в Київ е, Харків е, Дніпро е, Одес е, Львів е, Буковель та.

22 вересня відбудеться довгоочікуваний грандіозний забіг Race Nation на НСК "Олімпійський". Для того, щоб стати учасником перегонів в першу чергу потрібне бажання і мінімальна фізична підготовка, а траса знайдеться для кожного.

- Що мається на увазі під фразою "мінімальна фізична підготовка"?

Мається на увазі здатність людини витримувати хоча б невеликі фізичні навантаження, скажімо біг на середньовіччі дистанції - 3-5 км, підтягування, віджимання, присідання в рамках щоденної фізичної зарядки, щоб було зрозуміле. Наприклад, для дистанції 3 км, що включає 15 перешкод цього буде цілком достатньо. Тим не менш, ми рекомендуємо пройти медогляд, підготовку в спортклубах, або відвідати наші відкриті тренування, які ми проводимо регулярно напередодні кожного заходу. До речі, на них можна прийти з друзями.

- Який вплив робить Race Nation на учасників?

Якщо сформулювати коротко - ми допомагаємо людям змінювати себе, змінювати в позитивну сторону. Участь в гонці допомагає людині стати більш дисциплінованим, системним, плановим, більш впевненим у собі. Я, наприклад, став взагалі іншою людиною. Навіть з роботи звільнився (сміється). Вирішив присвятити себе цій благородній справі.

- Як ви думаєте, чому людям подобається знову і знову відчувати свою силу і волю?

Людям це властиво. Race Nation – це спосіб випробувати себе в умовах сучасної, досить комфортною і щодо безпечного життя. У деяких країнах, наприклад, подібні змагання з перешкодами розглядаються як засіб психотерапії. Адже людина штучно відірваний від природи, від щоденної фізичної боротьби за виживання легко стає жертвою психосоматичних розладів, депресій, хвороб.

Race Nation – це шанс вирватися з буденності, відчути себе на піку своїх сил і можливостей, загартувати дух і волю до перемоги.

- Чим відрізняється дистанція на суші і на воді, які перешкоди використовуються?

За великим рахунком забіги у воді і на суші мало чим відрізняються в змагальному плані. Там, де є вода, ми намагаємося максимально задіяти водні перешкоди. Але, на жаль, це не завжди виходить в силу певних причин. За кордоном водні перешкоди використовується набагато ефективніше, і нам дуже хотілося б також підвищити рівень використання цього виду перешкод. Думаю, ми зможемо це реалізувати в найближчому майбутньому.

З року в рік ми намагаємося вдосконалювати перешкоди, покращувати їх, модернізувати, придумуємо нові, часто запозичуючи досвід зарубіжних колег. Іноді копіюємо, адаптуючи при цьому під нашого учасника. Як не сумно, але фізичний рівень наших учасників, часто набагато нижче бажаного. Тому доводиться пристосовуватися до того, що є. Створити надскладну гонку - багато розуму не треба. Але наше завдання насправді полягає в іншому - дати учаснику можливість відчути себе переможцем.

- Які умови існують для людей з обмеженими можливостями?

У гонці Race Nation систематично беруть участь люди з інвалідністю, зокрема з ампутованими кінцівками, як рук, так і ніг. Слабозорі біжать в супроводі гіда. Завзятість і мужність цих хлопців викликає захоплення. Вони завжди вимагають, щоб до них ставилися так само, як і до всіх інших учасників перегонів. Єдина проблема і основна відмінність від зарубіжних рейсеров з обмеженими можливостями - відсутність спеціальних спортивних протезів. В інших країнах вони більш доступні і дають можливість змагатися нарівні з іншими на більш складних трасах.

- Жінки і діти беруть участь в Race Nation?

Відсоток участі жінок в гонках неухильно зростає з року в рік. У деяких випадках він становить 35%. Рівень їх фізичної підготовки також поліпшується. Це при тому, що для жінок не існує спеціальних трас. Лише на деяких перешкодах використовуються більш легкі снаряди, а в іншому умови абсолютно рівні.

Діти, на жаль, поки не беруть участі. Але ми посилено працюємо на д створенням дитячої траси і дуже сподіваємося на швидкий старт ще в цьому році.

- Які нововведення очікують учасників Race Nation в Києві на НСК Олімпійський?

На учасників чекає чудова траса і нові перешкоди. Ми намагаємося максимально задіяти чашу стадіону, верхні і нижні яруси трибун. Використовуватимуться нестандартні ділянки, на які глядачів в принципі не допускають. Нам вдалося спроектувати маршрут таким чином, що з самого старту він буде понад цікавим, зі спецефектами і несподіваним розвитком.

Будемо раді прийняти всіх бажаючих на цьому справжньому святі торжества людського духу.

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