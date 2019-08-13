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Юрій Карін
Юрій Карін
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Падеж "новоросов": бумеранг имени Сани Захарченко

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Похоже, что попытки Кремля разжечь в нашей стране войну всех против всех достигло своей цели, правда не там и не между кем хотелось.

Но, действительно, успех операции по дестабилизации фиксируется на территории Украине в ОРДЛО, где развернулись просто шекспировские страсти между всеми разновидностями "недоросов" и их кураторов. Сюжет настолько лихо завернут, что эпизоды в "лифте", "ветерке" и "сепаре", обещают стать массовыми сценами.

Денис Пушилин и Александр Захарченко

Денис Пушилин и Александр Захарченко

24 Канал

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Российские спецслужбы перешли "красную черту"

Накануне падежа

Дело в том, что знаковый "баттл" Сурков – Медведчук за то, кто будет "главным" в решении "украинских вопросов" некоторым образом нарушил и без того неустойчивый баланс сил между ГРУ ГШ РФ и ФСБ, что позволило последним начать новую игру против Владислава Юрьевича и его ставленников в Донецке.

На первый взгляд может показаться, что ничего личного к Суркову ФСБ не имеет, а основная причина в том, что "поднять" денег в Донецке можно значительно больше, чем в уже контролируемом ими Луганске, да и "утереть нос" армейским разведчикам это как наградной маузер Феликса Дзержинского получить.

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Про деньги конечно правда, но есть еще одна вещь - в "бардаке создания Новороссии" в 2014 году "проскакивала" информация, что не все российское вооружение доходило до Донбасса, часть, причем временами немалая, попадала на Северный Кавказ, как для последующего "экспорта" так и для тайного вооружения армии Кадырова. И Сурков, который Асланбек Андарбекович, как минимум, об этом знал. А учитывая нынешний "шоколад" у главного пехотинца чекиста Володи Рамзана, к становлению которого урожденный Дудаев-Сурков приложил руку, то возможно и способствовал.

Иными словами, высшие чины ФСБ понимают, что "умиротворять Кавказ", куда им в нынешнее время вход строго запрещен, в ближайшем будущем, скорее всего, придется, причем во многом именно их силами, а с наличием там тяжелого вооружения это сделать будет намного сложнее и виноват в этом – Сурков.

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Неувязки в Эль-Джуфре: Кремль провалил очередную антиукраинскую информационную компанию

В принципе, попытка отжать "ДНР" у "сапогов" и Суркова началась сразу после ликвидации федералиссимуса всея дыныры Сани Захарченко. Но тогда Владислав Юрьевич одержал локальную победу. Однако именно сейчас пришло время очередного "последнего и решительного" боя за кормовую базу, основными пострадавшими в котором станут терпилы типа Пениса Душилина.

Рабочая схема

В качестве второй попытки захвата ФСБ Донбасса выбран беспроигрышный вариант – за мягкие места Суркова и его марионеток потрогают за хищение гуманитарной помощи, поступавшей от РФ в 2018 году. Расследование уже проводится в оккупированном Донецке специальной комиссией при активном участии "конторы".

Цели преследуются две: собственно, разобраться, кто получал и "осваивал" помощь из РФ это "побочный" результат, а основной – арестовать и с помощью "подвала" получить показания на Д. Пушилина и его окружение, с дальнейшим выходом на Асланбека Суркова. Задокументированных фактов о расхищении помощи, связях с украинской, японской и никарагуанской разведками, естественно, на подвале будет получено более чем достаточно. А сухой отчет ляжет на стол В.Путину для принятия решения. Дедушка хоть и впал в детство, но от батискафов и вояжей с симпатичными байкерами его иногда отвлекают, чтобы поставить закорючку там где покажут.

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ФСБ готовится к выносу Путина из Кремля

Первый "чиновник ДНР" кто уже дает "правильные" показания - директор департамента КП "Вода Донбасса" Ольга Красная. Она и без гуманитарки может много чего интересного рассказать.

Но этого мало, поэтому прямо сейчас параллельно запускается информационная компания против Суркова и возможной смены куратора оккупированных территорий Украины и "руководства ДНР". Ее пик придется на момент, когда все необходимые материалы будут собраны, а основным месседжем станет: "провал работы на украинском направлении". Самое смешное, что это соответствует действительности, и кремлевским пропагандистам придется работать в непривычном для себя формате – пороть правду-матушку.

Одновременно полностью контролирующая экономику "ЛДНР" компания "Внешторгсервис" начнет напоказ выпячивать то, чем занимается давно - "вредительством". Эту задачу "ФСБшный клан" в лице генерал-полковников Беседы и Чемезова уже поставили беглому зиц-олигарху Курченко.

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В тоже время, украинский националист и кум акванавта Володи в одном лице, также готовит "обратку" Суркову, здорово насолившему ему за последние полгода. Лидеру ОПЗЖ удалось организовать ситуативную коалицию из крупных системных игроков, в которую входят кроме вышеуказанных Беседы и Чемезова еще вице-премьер Д.Козак и замминистра экономики РФ по вопросам "сотрудничества" с СНГ М.Бабич.

Последний, к слову, погрузился в изучение всех программ финансирования российского влияния в СНГ за 10 лет, чтобы определить бенефициаров этого эпического разворовывания. И кто знает, удастся ли Владиславу Юрьевичу стать живым неформальным руководителем Абхазии, или быть назначенным виновников в постоянных провалах на всех гибридных направлениях. Тут уже все зависит как дедушка на горшок сходит. Глядишь, и пощадит Путин Суркова – за поребриком всякое бывает.

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Хуже всех экс-менеджеру компании из трех букв. МММщик Д. Пушилин, похоже, что-то начал подозревать. Усилил личную охрану, кормит-поит московскую ФСБшную комиссию по принципу "все включено" и "лучшие девочки ДНР всегда на боевом посту". Только вот снятся ему "папиредники" - Саня Захарченко, Гиви, Моторола. Приветы передают, на рюмку чаю приглашают. Явно что-то нехорошее случится, к сомнологу не ходи…

Единственный выход – по стопам "Колывана" пойти. Утилизация-лайт. Для этого надо четко и уверенно компромат на Суркова выложить. Только вот грушники в таком случае недовольны будут, а они тоже "вопросы решать умеют".

Собственно, а что Пушилин хотел: быть гауляйтером оккупированных территорий это год, ну максимум два "сытой жизни". И все, лоб намажут зеленкой и на выход. Как человек, который "слишком много знал".

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Гитлерюгенд. Сделано в Донецке

Как ни крути, а самый реальный расклад, что ФСБ "через" Пушилина доберется таки до сидящего им костью в горле Сурков, а ГРУшники в отместку слепят из МММщика нового "героя", павшего от рук бандеровцев за "светлое будущее ДНР".

Что произойдет у пауков в банке - время покажет.

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Автор
Юрій Карін Юрій Карін
Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Как это чмо с такой шайбой и задницей в танк пролазит? крышкой по башке для утрамбовки?
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Ганс Христианенко наплёл сказку для вислоухих пятачков.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Кувалдин Иван, Ну, пока, подобные "сказки" заканчивались торжественными похоронами. Так что фильтруй базар, остроухий говнючок.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Кувалдин Иван, Хочите сказати, що Захараста - укродрг вбило?..
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Что-то ничего не известно о Плотницком, где он пал героем лугандона.
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