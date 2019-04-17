Президент РФ Владимир Путин вполне может подписать указ, которым вводится упрощенный порядок предоставления российского гражданства украинцам, проживающих в террористических "Л/ДНР".

Я думаю, что смогут. Никаких оснований этого не делать у них нет. Напомню, что на сегодняшний день в так называемом Приднестровье довольно значительное количество жителей, если не больше половины, имеют российские паспорта. Гражданство РФ имеют и жители непризнанных Абхазии и Южной Осетии, и в данном случае все идет к тому.

Я думаю, что этот шаг может быть сделан для того, чтобы сказать, что там есть наши граждане, и мы их будем защищать. Возможно это вариант эвакуации "своих", потому что если завтра будут заходить миротворцы, мы должны понимать, что значительное количество населения, которое там проживает, уедет в Россию, опасаясь преследования за те преступления, которые были совершены. И чтобы они имели хоть какой-то официальный статус, им выдадут эти паспорта.

Заход миротворцев будет означать пусть не мгновенное, но все же возвращение ОРДЛО в Украину. И те люди, которые имеют кровь на руках, которые обвиняются в преступлениях, они начнут бежать.

Хотя и не исключен вариант, что они скажут, что там живут их граждане, они их будут защищать и заведут туда свои войска открыто. Такой вариант также возможен. Российская армия находится до сих пор в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии.

Это попытка повторить ситуацию, которая уже неоднократно была отработана российскими властями.

Мы можем протестовать, а может официально заявить, что согласно нашему законодательству наличие второго гражданства ведет к тому, что человек может потерять украинское гражданство. Списки тех, кто принял гражданство РФ все равно станут известны, и поэтому любой гражданин Украины, который примет гражданство РФ почти автоматически будет терять украинское.

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