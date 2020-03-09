Юрій Гагарін народився 86 років тому: чому його подвиг не дозволив СРСР перемогти в космічній гонці

Юрій Олексійович Гагарін народився рівно 86 років тому, 9 березня. Він став першою людиною, що побувала в космосі.

Як Гагарін відкрив нову еру космонавтики і чому його подвиг не допоміг Радянському Союзу виграти космічну гонку проти США – в матеріалі OBOZREVATEL.

Юрій Гагарін

Юрій Гагарін: біографія

Юрій Гагарін народився в Західній (Смоленської) області СРСР, в селі Клушино, 9 березня 1934 року.

Закінчив військове авіаційне училище в Оренбурзі, отримавши звання пілота морської авіації. Службу проходив в 122-й винищувальній авіаційній дивізії ВПС Північного флоту, дійшов по кар'єрних сходах до звання старшого лейтенанта.

3 березня 1960 Гагаріна було зараховано до групи кандидатів в космонавти. Показав найкращі результати серед всіх відібраних офіцерів і разом з ще п'ятьма людьми увійшов в перший радянський загін космонавтів.

Юрій Гагарін

12 квітня 1961 року Юрій Гагарін став першою людиною в історії, яка здійснила політ в космос. Після цього він перетворився на світову знаменитість, відвідав близько тридцяти різних країн, зустрічався з різними світовими лідерами. Крім того, Юрій Гагарін закінчив Військово-повітряну інженерну академію імені Жуковського, активно працював в Центрі підготовки космонавтів і ретельно готувався до нового польоту в космос.

На жаль, 27 березня 1968 Гагарін загинув в авіакатастрофі у Володимирській області СРСР – його літак МіГ-15УТІ розбився під час навчального польоту. Причини і обставини катастрофи досі до кінця не з'ясовані.

Політ Юрія Гагаріна

12 квітня 1961 ракета-носій "Восток" з кораблем "Восток-1", на борту якого перебував Гагарін, після легендарного вигуку космонавта "Поїхали!", була успішно запущена з космодрому Байконур.

На орбіті Гагарін повідомляв про свої відчуття, стан корабля і здійснені спостереження. Він також провів ряд найпростіших експериментів: пив і їв, робив записи олівцем.

Зробивши один виток навколо Землі і провівши в космосі 108 хвилин, Гагарін успішно приземлився в Саратовській області. З місця посадки його було доставлено назад на Байконур. За свій героїзм перший в світі космонавт отримав від радянської влади 15 000 рублів премії, автомобіль "Волгу" і чотирикімнатну квартиру.

Вшанування пам'яті Юрія Гагаріна

Багато населених пунктів Радянського Союзу були перейменовані на честь Юрія Гагаріна. Також його ім'я носять численні вулиці і площі, а пам'ятники Гагаріну стоять у величезній кількості міст. Крім того, 12 квітня – день польоту Юрія Гагаріна – в СРСР був проголошений святом, Днем космонавтики.

Пам'ятник Юрію Гагаріну

Пам'ятник Юрію Гагаріну

Космічна гонка: тоді і зараз

Політ Юрія Гагаріна приголомшив весь світ – ніхто не очікував, що Радянський Союз зможе вирватися вперед у космічній гонці. За місією "Восток-1" пішов ряд успіхів – перший груповий політ у космос, перший вихід у відкритий космос, перша жінка-космонавт, перші космічні апарати відправлені до Місяця (станція "Луна-1") і на Місяць (станція "Луна-2").

Однак на цьому успіхи СРСР закінчилися. США стали першою країною, чиї астронавти облетіли Місяць, а 20 липня 1969 року Радянському Союзу було завдано вирішального удару – астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін (місія "Аполлон-11") висадилися на Місяці. Далі були успішні польоти американських зондів до інших планет: Венери, Меркурія і Марса. Була розроблена програма "Space Shuttle", запущено орбітальні станції і зрештою почалося будівництво Міжнародної Космічної Станції.

На сьогоднішній день спадкоємець Радянського Союзу, Російська Федерація, остаточно і безповоротно програла космічну гонку. Космічне агентство "Роскосмос" перетворилося в дотаційне і абсолютно збиткове підприємство, яке переслідують постійні невдачі і катастрофи. У роботі з МКС, яка починалася з російського модуля, РФ відведено роль візника, що доставляє астронавтів на орбіту.

Сполучені Штати тим часом успішно розробляють програму "Артеміда", в рамках якої планують колонізацію Місяця і розглядають численні проекти з освоєння Марса. Спираючись на приватні космічні компанії, такі як SpaceX, Firefly Aerospace (засновник агентства – українець Максим Поляков) і Blue Origin, американське NASA впевнено дивиться в майбутнє, залишивши росіян далеко позаду.

Раніше OBOZREVATEL публікував невідомі фото Юрія Гагаріна.

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