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Юрій Фальоса: поставте продюсеру відверте запитання

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Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV 22 серпня стане відомий український продюсер Юрій Фальоса.

Під час шоу-допиту ведучий програми Денис Похила виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Відтепер героями передачі будуть відомі особистості, лідери громадської думки та політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Юрій Фальоса: поставте продюсеру відверте запитання

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Юрієм Фальосою сьогодні о 17:30.

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