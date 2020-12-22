Юпітер і Сатурн пройшли на мінімальній відстані один від одного. Фото

21 грудня дві гігантських планети Сонячної системи Юпітер і Сатурн максимально наблизилися одна до одної.

Їх розділяли всього шість кутових хвилин (1/5 діаметра Місяця), пише Portal to the Universe. "Велике з'єднання" можна було спостерігати в біноклі та аматорські телескопи.

Зближенням називається оптична ілюзія, що виникає, коли ці планети розташовані приблизно на одній лінії з Землею. Кожна з них обертається навколо Сонця по своїй орбіті, і час від часу вони "наздоганяють" одна одну. Насправді Юпітер і Сатурн відділяють 730 млн кілометрів.

Видиме зближення двох гігантів відбувається в середньому кожні 19,6 року. В цей час Юпітер "переганяє" в небі Сатурн через накладення ефекту 11,9-річного періоду обертання першої планети та 29,5-річного періоду обертання другої.

Водночас відстань між ними щоразу відрізняється, оскільки планети обертаються навколо Сонця в різних площинах.

Наприклад, під час попереднього зближення Юпітера та Сатурна 31 травня 2000 року відстань між ними становила 1,2 градуса – у 2,4 раза більше, ніж діаметр Місяця.

Фото зближення планет astropixels.com

Настільки близько, як цього разу, гіганти сходилися близько 400 років тому – в липні 1623 року.

Ще ближче планети підходили одна до одної майже 800 років тому – 1226 року: всього на 2 кутових хвилини (1/15 діаметра Місяця).

Фото зближення планет опублікував на своїй сторінці у Facebook колишній астрофізик NASA Fred Espenak.

"Спостереження показують, як розрив між Юпітером і Сатурном зменшився за останні три дні", – написав він.

Фото зближення планет-гігантів Facebook Fred Espenak

Також фото "Великого з'єднання" оприлюднив Michael Teoh на своїй сторінці в Facebook.

"Цілий день був хмарним до заходу сонця, а потім сталася магія. Дійсно дуже радий, що зміг стати свідком і захопити момент", – повідомив він.

Юпітер і Сатурн Facebook Michael Teoh

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в мережі показали модель руху так званих планет-сиріт. Так астрономи називають небесні тіла, виштовхнуті зі своїх систем.

Зараз науці відомо лише 22 таких об'єкти, деякі з них у цьому списку під питанням. Вчені вважають, що у Всесвіті чисельність подібних "сиріт" може досягати мільярдів.