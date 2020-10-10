Юний син Героя Небесної Сотні став авіатором: зворушлива історія

Син Героя Небесної Сотні Леоніда Полянського, Едуард, вирішив присвятити своє життя захисту України і вступив до Харківського університету Повітряних сил імені Кожедуба, аби стати військовим льотчиком.

Зворушливою історією хлопця поділився його опікун Андрій Павленко. Цьому чоловікові батько юнака врятував життя на Майдані, пише "АрміяInform".

Леонід Полянський загинув від снайперської кулі та прикрив собою Павленка. Пізніше учасник Революції Гідності розшукав маму рятівника, дізнався про його сина і почав запрошувати його на вихідні до столиці.

"Усе відбулось миттєво, в Льоню влучила куля, а я, завдяки йому, залишився живим. Я тоді ще не знав, хто він і звідки. Він помирав у мене на очах. Я бачив його в останні хвилини. Тож тепер мій обов’язок зробити так, аби його син виріс достойною людиною! Хоча він і без мене справляється, дарує величезну кількість приводів пишатись! Я завжди поруч, на підхваті", – каже Павленко.

За його словами, коли голова сімейства Полянських загинув, його син ходив до 6-го класу. Втім після трагедії хлопчик миттю подорослішав і зрозумів, що має зробити все, аби батько ним пишався.

Відтак, замість того, щоб продовжити навчання в школі, він вступив до Військового ліцею імені Івана Богуна. Коли підліток заповнював у навчальному закладі анкету, то на запитання, чим займатиметься далі, вивів акуратним почерком: "Стану військовим льотчиком".

"На вибір хлопця ніхто не впливав, він сам визначився. Я лише нагадував про необхідність гарно вчитись і займатись спортом, бо ж конкурс на льотні спеціальності – чималий. Та що казати, якщо він народився 24 серпня! Уже в перший рік навчання в ліцеї Едуарда призначили помічником начальника ліцею", – згадує Павленко.

"Генерал-майор, Герой України Ігор Гордійчук ухвалив таке рішення невдовзі після знайомства із сином Героя. Тож коли хлопець успішно випустився з ліцею і вступив до ХНУПСу – це вже нікого не здивувало!" – додав опікун курсанта Полянського.

Поки що Едуард – першокурсник і польотам на військовій техніці передуватиме чимало лекцій, практичних занять, тренувань. Втім близькі юнака не сумніваються, що він втілить свою мрію заради пам’яті батька.

"Відтепер Едуард Полянський – бойова одиниця нашого війська! Він ще себе покаже! Ще б пак! Син Героя України! Ви б чули його емоції після складання присяги! Хлопець неймовірно щасливий, що стане військовим льотчиком, це була його заповітна мрія", – наголосив Павленко.

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