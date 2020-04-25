Юний 22-річний воїн Збройних сил України поділився своїм бойовим досвідом, отриманим на Донбасі, і різко звернувся до людей з мирних міст, які постійно скаржаться на втому від війни.

Його історію опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook, щоб показати, на які жертви йдуть зовсім молоді хлопці заради порятунку України.

"Тарасу – 22 роки. Він з того нового покоління бійців, яке свідомо пішло навчатися військовій справі, коли український схід вже палав від російської навали", – пишуть волонтери.

Хлопця не зупинило навіть те, що в Національну академію сухопутних військ у Львові він вступив з другого разу. У 2014 році майбутньому Герою не вистачило балів, тому він прийшов через рік.

"Мені говорили: "Дурний, навіщо ти туди йдеш, ти бачиш що відбувається? Війна. Навіщо воно тобі?". Мене це ще більше мотивувало. Це говорили друзі, з якими я вчився в одному класі. Вони досі такої думки – не лізь туди! Але все одно не забувають, дзвонять, хвилюються", – згадує Тарас.

Воїн ЗСУ Facebook "Повернись живим"

У підсумку хлопцю все ж вдалося закінчити військовий виш, і з літа 2019 року лейтенант вже несе службу на фронті в зоні ООС в бригаді, з якою проходив бойове злагодження на полігоні.

Батькам воїн довго розповідав, що стоїть в тилу. Але одного разу вони побачили сина по телевізору, в сюжеті про передову. За словами юного захисника, батько і мати вже змирилися з цим, проте він дуже переживає, щоб ні про що не дізнався дідусь, який дуже близько все бере до серця.

"Найгучніше про втому від війни кричать ті, хто її ніколи не бачив. Ні від кого з моїх знайомих, які брали участь в запеклих боях, я жодного разу не чув подібних фраз. То як могли втомитися ті, які сидять вдома на дивані?" – обурився молодий офіцер, звертаючись до співгромадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, школярка-переселенка із 79 школи Дніпра написала лист з подякою воїну ЗСУ на фронт і зворушила його до тремтіння в руках. У мережі з'явилося проникливе відео, на якому захисник вголос читає звернення дівчинки.