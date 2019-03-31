"Весна переможе!" Тимошенко проголосувала на виборах

31 березня, у день виборів президента України, Юлія Тимошенко разом із чоловіком Олександром віддали свій голос на виборчій дільниці у київському ліцеї "Поділ".

"Сьогодні Україна перевела годинники вперед, на весняний час. І я вірю, що так само ми робимо крок вперед до успішної, квітучої, європейської України. Я вірю, що сьогодні починається новий історичний поступ нашої країни до миру, до процвітання, до щастя кожної людини. Я знаю, що ми з вами маємо шанс все змінити", – зазначила лідер "Батьківщини", повідомляє прес-служба партії.

Юлія Тимошенко

За її словами, останні 5 років наша держава знаходиться в бідності та корупції, "але крапку сьогодні поставить кожен українець".

"Україна буде мирною, успішно, європейською державою. Весна переможе!" – наголосила вона.

Юлія Тимошенко

Чоловік Юлії Тимошенко Олександр також зауважив, що вчора у Словаччині вперше в історії країни президентом стала жінка.

"Вона – друг України та борець з корупцією. Я переконаний, що в нашій країні буде так само", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юлія Тимошенко повідомила, що 31 березня – історичний день, що змінить майбутнє України.

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