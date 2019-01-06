Юлія Тимошенко привітала українців із Різдвом Христовим

Український політик Юлія Тимошенко привітала українців із святвечором та Різдвом Христовим.

За її словами, через отримання українською церквою Томосу про автокефалію, Різдво цього року є особливим, повідомляється на сайті політсили.

Публікуємо повний текст звернення:

Святий вечір, Різдво – особливі дні для українців і для України.

Можливо, це наше найголовніше свято у цілому році. За звичаями, обрядам та традиціям воно укорінене в далекій глибині віків. Ще в дохристиянському епосі, в дописемних, доісторичних часах…

І наші знамениті колядки, і смачна кутя, і дванадцять страв на вечерю – це не просто фольклор. Це наша ДНК, наша колективна самосвідомість та ідентифікація… А ще це й наш Гоголь, і наш Вакула, і абсолютно неймовірні, але цілком можливі дива…

Це наше все, це – самі ми!

Цього року Різдво Христове – особливе! Адже щойно українська церква отримала томос про автокефалію. В мене особисто таке враження, наче вперше святкуєш у своїй новій хаті, де сам собі господар…

А ще – різдвяний мороз, і сніг, як на замовлення…

Зі святом вас, дорогі мої! Хай буде все добре у нас – в Україні! Від усього серця зичу вам тепла, успіху, достатку, перемог і великого людського щастя!

Хай допомагає нам Господь!

Христос рождається!