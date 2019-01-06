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Юлія Тимошенко привітала українців із Різдвом Христовим

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Український політик Юлія Тимошенко привітала українців із святвечором та Різдвом Христовим.

За її словами, через отримання українською церквою Томосу про автокефалію, Різдво цього року є особливим, повідомляється на сайті політсили.

Публікуємо повний текст звернення:

Святий вечір, Різдво – особливі дні для українців і для України.

Можливо, це наше найголовніше свято у цілому році. За звичаями, обрядам та традиціям воно укорінене в далекій глибині віків. Ще в дохристиянському епосі, в дописемних, доісторичних часах…

І наші знамениті колядки, і смачна кутя, і дванадцять страв на вечерю – це не просто фольклор. Це наша ДНК, наша колективна самосвідомість та ідентифікація… А ще це й наш Гоголь, і наш Вакула, і абсолютно неймовірні, але цілком можливі дива…

Юлія Тимошенко привітала українців із Різдвом Христовим

Це наше все, це – самі ми!

Цього року Різдво Христове – особливе! Адже щойно українська церква отримала томос про автокефалію. В мене особисто таке враження, наче вперше святкуєш у своїй новій хаті, де сам собі господар…

А ще – різдвяний мороз, і сніг, як на замовлення…

Зі святом вас, дорогі мої! Хай буде все добре у нас – в Україні! Від усього серця зичу вам тепла, успіху, достатку, перемог і великого людського щастя!

Хай допомагає нам Господь!

Христос рождається!

Читайте всі новини по темі "Різдво" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Різдво
Особа
Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Теги
РіздвоТомосВО Батьківщина

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