Вбивство Шеремета: Кузьменко розповіла, чого найбільше боялася в СІЗО

Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко, яку відпустили під домашній арешт, заявила, що найбільше в СІЗО боялася порушень дрібної моторики.

Жінка працювала дитячим кардіохірургом в Охматдиті. Як розповіла Кузьменко ТСН, вона робила по двісті операцій на рік, а за вісім місяців арешту без практики могла втратити навички.

Підозрювана розповіла, що довго не могла придумати, як підтримувати дрібну моторику в СІЗО.

"Оптимально було б, звичайно, вишивати бісером, але голка заборонена. В'язати спицями – заборонено. Все, що залишалося з можливих варіантів, – це малювати. До в'язниці останній раз фарбами я малювала в класі третьому", – сказала Кузьменко.

Всі малюнки, намальовані в камері, Юля привезла із собою. Вона також залишила собі дерев'яну ложку.

"Тому що залізними користуватися було не можна, одноразовими користуватися теж не можна. Все, що було можна, – дерев'яна ложка. Ось її я залишила собі на пам'ять", – розповіла підозрювана.

Вона зазначила, що намагається забути про в'язницю. Жінка стверджує, що в день вбивства журналіста тільки повернулася з відпустки, а її син – із відпочинку. Вона нібито дізналася про злочин із новин.

Найщасливішим днем у СІЗО, як розповіла Кузьменко, для неї був Новий рік, коли під стіни ізолятора прийшли всі її друзі та родичі.

"Я залізла на табуретку, щоб стати на рівні вікна: не бачу, так щоб хоча б чути. І хлопці простояли під ізолятором тимчасового утримання з восьмої до першої години. А я з восьмої до першої години простояла на табуретці, витягнувшись із чашкою чаю", – розповіла Юлія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

12 грудня 2019 року поліція назвала і затримала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрієві Антоненку (Riffmaster), волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко.

Волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.

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