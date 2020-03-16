Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, якого 15 березня помітили в медичній масці біля київської клініки "Борис", ймовірно, знову має проблеми зі спиною.

Нагадаємо, Яценюк отримав грижу хребта під час перебування на посаді глави уряду з лютого 2014 року по квітень 2016 року. Тоді він скаржився, що працює 24 години на добу.

"Як змінилося моє життя? Якщо ви про фізичний стан – отримав грижу хребта, а якщо ви про моральний – то я гордий тим, що мав можливість очолювати виконавчу владу в воюючою країні", – казав Яценюк (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Арсенія Яценюка в масці побачили біля київської лікарні. Він був знесилений Колаж

Після того як в мережу просочилися відео тренувань політика з гімнастичною кулею (фітболом), він все ж зізнався: регулярні вправи в спортзалі допомогли йому вилікувати грижу.

Яценюк у спортзалі Колаж

"Лікарі мені сказали про те, що я не зможу ходити, потрібна тільки операція. Я сказав: "Ні!" І почав боротися. В результаті ці ж лікарі сказали, що операції не потрібно і трапилося диво. Це – не диво, це – щоденна копітка робота", – написав Яценюк у Facebook у травні 2019 року.

Цілком можливо, що зараз проблеми зі спиною поновилися. Як стало відомо OBOZREVATEL, у "Борисі" колишній прем'єр пройшов обстеження.

При цьому спроби наших журналістів отримати неофіційний коментар про діагноз Яценюка не мали успіху – співробітники медустанови послалися на лікарську таємницю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні експрем'єра Арсенія Яценюка у знесиленому стані, в медичній масці на обличчі, доставили в київську клініку "Борис". Охоронці допомагали йому дійти до вхідних дверей, підтримуючи за руки. Прессекретарка політика Ольга Лаппо при цьому запевнила, що візит до лікарні був "плановою процедурою, яка не має нічого спільного з діагностикою вірусного захворювання".

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