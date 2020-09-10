YASNO запустив мобільний додаток для мешканців Донеччини

Відтепер сплачувати за світло, перевіряти рахунок, передавати показання електролічильника стало ще простіше. YASNO запустив зручний і зрозумілий мобільний додаток. Усі питання, пов’язані з електропостачанням, в ньому можна вирішити за пару хвилин. Мобільним додатком y же користуються 100 тисяч клієнтів YASNO у Києві та Дніпропетровській області.

Щоб встановити додаток на мобільний телефон, користувачам смартфонів, зареєстрованим в Особистому кабінеті постачальника, достатньо:

-відсканувати QR-код або знайти додаток в GooglePlay чи AppStore за назвою YASNO;

-натиснути кнопку "Встановити";

-відкрити додаток та обрати регіон "Донецька область";

-ввести логін та пароль, які використовуються для входу до Особистого кабінету.

У мобільному додатку зручно та просто:

-передавати показання лічильника;

-розраховуватися за світло платіжною карткою;

-контролювати власне енергоспоживання;

-відстежувати історію оплат через додаток.

Для спрощення оплат у додатку можна завести та зберегти декілька платіжних карток. А для забезпечення безпеки використання додатку вхід у нього можна налаштувати за відбитком пальця власника.

"Ми активно впроваджуємо та розвиваємо онлайн-сервіси. Однією з важливих цілей YASNO був запуск єдиного мобільного додатку для наших клієнтів у Донецькій, Дніпропетровській областях та Києві. Відтепер такий додаток є. Ми зробили його сучасним і доступним: з простим зрозумілим інтерфейсом, яскравим дизайном", – відзначив директор YASNO в Донецькій області Олександр Северін.

Переваги мобільного додатку YASNO

Довідка:

YASNO – постачальник електроенергії, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 млн українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня та розвиває онлайн-обслуговування. Для зменшення витрат клієнтів на енергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.

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