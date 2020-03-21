Відомий український бізнесмен Олександр Ярославський перерахував $2 млн на фінансування закупівлі товарів, необхідних регіону для протидії епідемії коронавірусу. Про це повідомляється на сайті Харківської антикризового штабу.

Олександр Ярославський

Згідно з повідомленням, за гроші бізнесмена будуть придбані 450 тис. експрес-тестів на коронавірус. Тест-системи цього виду закуплять додатково до тестових ПЛР-систем, які днями прибудуть в Україну з Китаю згідно домовленостей Ярославського і власника Alibaba Джека Ма.

Раніше, під час зустрічі з представниками харківського бізнесу, Ярославський сказав, що загальна сума його фінансової участі у протидії епідемії коронавірусу складе $13 млн, а потім додав, що перший транш перерахує негайно.

Згідно з опублікованими на сайті штабу даними загальна сума, яка потрібна для купівлі необхідного обладнання та матеріалів для боротьби з епідемією, становить 2 млн 384 тис. дол. для Харкова і 2 млн 347 тис дол. для області. Ці ж дані були озвучені на зустрічі з лідерами харківського бізнесу.

Олександр Ярославський очолив Харківський антикризовий штаб

За інформацією Харківського антикризового штабу, бізнесмени активно підтримують ініціативу Ярославського і звертаються з пропозиціями профінансувати закупівлю тих чи інших матеріальних ресурсів. Про те, скільки коштів вдалося зібрати на Харківщині за кілька днів після оголошення ініціативи, обіцяють розповісти вже в понеділок, 23 березня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Офісі президента відбулася зустріч представників влади та великого бізнесу. У результаті цієї зустрічі і був створений Харківський антикризовий штаб. 17 березня відбулося його перше засідання, а 19 березня у Штабі була організована зустріч з лідерами регіональної бізнес-спільноти.

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