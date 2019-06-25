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Ярослава Гресь
Ярослава Гресь
Журналістка и блогерВсі статті автора

Запомните! Никто не имеет права поднимать на вас руку

4.6тЧитати матеріал російською

Сегодня Таня Мерзлая (Tanya Merzlaya) опубликовала душераздирающий пост о том, как ее грузинский муж избивал ее беременную, потом выгнал с ребенком на улицу, а теперь угрожает ее жизни. Таня очень сильный и светлый человек и это первый пост на моей памяти, когда она пишет не о любви, добре и принятии себя, а об угрозах, побоях, долгах и квартире, в которую она вложила свои деньги и которую у нее отняли.

При этом, совсем недавно моя подруга ушла от мужа с маленьким ребенком, потому что он изменял ей, не приезжал неделями домой, а когда появлялся и из его карманов выпадали пачки презервативов, говорил: "Не придумывай, это все тебе показалось!" Конечно, он всегда напоминал, что без него она - никто. Пустое место.

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Маю право сказати ні

По данным ВОЗ каждая третья женщина в мире подвергается физическому, психологическому, сексуальному насилию на протяжении своей жизни. По украинской статистике, свыше 60% жертв никогда, ничего, никому не рассказывают. Нас с детства учили, что это стыдно. Лучше промолчать. Следы на теле маскировать тональным кремом, следы на сердце маскировать широкой улыбкой.

Когда я думаю о Тане, о моей подруге, о тысячах украинских девочек, девушек, женщин, которых бьют, над которыми издеваются дома, которых обещают "умножить на ноль", я прихожу в ярость. Я в бешенстве, потому что я не могу их защитить. Но я хочу им сказать. Каждой третьей из нас.

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Бывает влюбишься и все

Запомните, поймите, впустите в свое сердце следующие слова:

1. Никто не имеет права поднимать на вас руку. Никто. Никогда. Если это произошло, это повторится снова. Уходите. Ищитепуть к отступлению уже сейчас, дальше будет только хуже.

2. Никто не имеет права говорить, что вы - ноль без палочки, пустое место, истеричка и идиотка. Что вы плохая мать, жена, что вы некрасивая, толстая, тощая, что у вас ничего не получится с вашей рожей, что вы ничего не достигните в своей карьере. Примите, как факт - ваш обидчик - человек с комплексами и утверждается за ваш счет. Не позволяйте этого!

3. Никто не имеет права вам угрожать и манипулировать вами. "Заберу детей, опозорю перед родственниками, напишу на работу всю правду о тебе". Однажды мне прислал письмо муж моей коллеги. В нем он называл ее разными словами и просил меня вмешаться и вернуть ее в семью. Единственное чувство, которое я испытала - отвращение к этому человеку. Вы думаете, что ваш обидчик сильнее. Что все будут на его стороне. Но он силен только пока вы молчите.

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Наконец-то нашелся мужчина

Самое главное, пожалуйста, поверьте. Вы - замечательная. Вы - удивительная. Вы достойны самого лучшего и за это стоит побороться. За свои мечты, за лучшую жизнь для себя и своих детей, за право быть собой, за право говорить то, что вы думаете и делать то, что вы хотите. Пожалуйста, поверьте.

Пожалуйста, не бойтесь!

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Автор
Ярослава ГресьЯрослава Гресь
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Ярославы Гресь
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Camobar Camcon
Camobar Camcon
В таком случае никто не имеет права выходить замуж, нужно оставаться дома и перед зеркалом говорить себе комплименты, тогда все будут счастливы, ну а история, бедную женщину с ребенком на улицу, прям сюжет мелодрамы, ну и по сути каждая женщина знает до какого предела можно доставать мужика после которого происходит физическое замечание, такова природа женщины она хочет бояться своего мужчину, так она чувствует себя спокойнее полагая что боятся его все, будет доставать вас пока вы не продемонстрируете свой предел, на ето могут уйти годы а может и дни, зависит от темперамента, ну что поделать женщины хотят жить з животным которым можно манипулировать, либо она превратит вас в зверя и тогда всё станет на свои места либо ктото из вас первым не выдержит,
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