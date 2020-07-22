Обстріл групи евакуації на Донбасі: ідентифіковано тіло 40-річного морпіха. Фото героя

У результаті обстрілу 13 липня евакуаційної групи біля н.п. Зайцеве на Донбасі загинув сержант Ярослав Журавель, командир відділення розвідувального взводу 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Це було встановлено після впізнання і судово-медичної експертизи тіла, яке 21 липня російсько-окупаційні війська передали на підконтрольну уряду України територію, повідомляється на Facebook-сторінці ООС. До цього бійця вважали пораненим.

Поховають загиблого в його рідному селі Андріївка Дніпропетровської області 23 липня.

Ярослав Журавель. Думская

"Радіо Свобода" пише, що загиблому сержанту було 40 років. Вдома на нього чекали дружина та двоє дочок.

"Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким і рідним загиблого військовослужбовця і зазначає, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання", – йдеться у повідомленні ООС.

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Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі 22 липня внаслідок обстрілів підтримуваних Росією терористів двоє захисників зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.