Глава Спілки парамедиків: лікарі в Україні почнуть масово звільнятися, а смертність через коронавірус зросте

Медики масово звільнятимуться, і цей процес стане масштабним. Причина полягає в тотальній несправедливості, праця лікарів не цінується належним чином.

Сьогодні в Україні часто-густо лікар вимушений займатися медициною як хобі, а для заробітку на життя опановувати інші професії. Такі заяви під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV зробив голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус.

– Критична ситуація зараз у лікарів. На початку пандемії говорили, що лікарі не роботи, вони теж стомлюються через велике навантаження. Ми бачили плакати на їх підтримку у різних містах – соціальну рекламу. Те, що зараз лікарі почали звільнятися – це початок масштабного процесу?

– Я думаю, що це початок масштабного процесу. І слава богу, що так відбувається. Коронавірус підштовхнув до того, щоб лікарі почали звільнятися, щоб їх не було і щоб їх почали цінувати. Тому це початок кінця.

– Кінця чого? Адже ми розуміємо, що, якщо не буде лікарів, не буде кому надавати допомогу тяжкохворим, летальність збільшиться.

– Правильно, летальність збільшиться, і це правильно. Тому що люди почнуть поважати лікарів, і влада, нарешті, зверне на них увагу.

Коли у нас в Україні програміст заробляє дві тисячі доларів – це нормально, а коли лікар заробляє дві тисячі гривень – це теж "нормально". Але робота зовсім різна.

– І право на помилку абсолютно різне. Ви можете охарактеризувати в 3-5 пунктах, у чому зараз найбільша проблема? Можемо ставити на перше місце зарплату?

– Так, це якраз найголовніше. На першому місці була і є зарплата. Наступна проблема – це відсутність професійних кадрів. Третя проблема – це відсутність нормального забезпечення – засобів захисту, костюмів. І взагалі, про що тут говорити. Всі бачать, в якому стані у нас державні заклади охорони здоров’я.

– Не секрет, що побутує практика, коли лікарі працюють у державних клініках і паралельно ще мають практику в приватних, де набагато вищі зарплати. Це не рятує ситуацію?

– Абсолютно не рятує, тому що в приватних закладах охорони здоров’я зарплата насправді не набагато більша. Тому зараз інша практика: коли лікар удень працює лікарем, а вночі на шиномонтажі міняє колеса, щоб якось жити. Тобто медицина в нього як хобі, а шиномонтаж – основний заробіток.

Люди працюють на СТО, електриками, роблять ремонти, торгують ламінатом. У мене багато друзів-лікарів, які підробляють де завгодно.

"95% лікарів-чоловіків займаються медициною як хобі"

– Тобто все те, що ви перераховуєте, не образ, а реальні випадки з життя?

– Так, це практика. Це ті люди, які справді люблять медицину. Бо ті, які її не люблять, просто тікають і працюють деінде. Вони вже не витрачають час на медицину. Бо молоді люди ніколи не зможуть створити сім’ю, отримуючи 50-100 доларів зарплати.

– Ви сказали, що медициною займаються як хобі, а на життя заробляють іншим фахом. За вашими оцінками, який відсоток лікарів, яким вистачає лікарської практики на життя та які змушені підробляти?

– Якщо ми говоримо за чоловіків-лікарів, то, мабуть, 95% підробляють не в медицині. Якщо за жінок, то менше, близько 50%, тому що жінки часто виходять після декрету і працюють лікарями. Основний сімейний заробіток лежить на чоловікові, а жінка займається медициною як хобі.

– Це з вашого оточення? Чи ми можемо сказати, що схожа ситуація в більшості лікарів у країні?

– Це не лише моє оточення. Моя посада така, що в мене дуже велике медичне оточення. Це, можна сказати, по всій країні.

– Якого окладу було б досить для лікарів? Зрозуміло, що певною мірою це залежить і від географії, від того, хто де проживає. Але чи можемо ми сказати про певну середню величину? Міністр охорони здоров’я називав цифру в 25 тисяч гривень.

– Подивімось реально на речі. 25 тисяч – це просто смішно. Кур’єр Glovo заробляє більше. Я, живучи в Києві, щомісяця сплачую комунальних платежів 7 тисяч гривень. За які 25 тисяч можна говорити, якщо я можу поїхати працювати в Туреччину або в Польщу й отримувати зарплату в 6 тисяч євро?

Я вважаю, що для будь-якого лікаря – для сімейного, для швидкої допомоги – це щонайменше 5 тисяч доларів. Тоді ми можемо вимагати від цих людей, щоб вони відповідали своїй спеціальності, щоб вони були професіоналами, а не просто алкоголіками, які вештаються й випадково заходять на швидку допомогу.

"Летальність збільшиться, і люди почнуть поважати лікарів"

– 5 тисяч доларів має платити держава в державних закладах чи потрібно створити умови для заробітку? Пам’ятаєте, коли реформували первинну галузь медицини, говорили, що сімейні лікарі зможуть отримувати зарплату відповідно до кількості пацієнтів.

– Не все має платити держава. Я вважаю, що відсотків 80 цієї зарплати мають платити самі пацієнти зі своєї кишені. А далі вони вирішують: або не страхуватися і платити щоразу більше, або одного разу застрахуватися, і за це платитиме страхова компанія.

Нам не треба вигадувати велосипед, ми можемо просто скопіювати систему, яка працює в усьому світі. Пацієнти мають платити. Тоді вони поважатимуть і своє здоров’я, і лікаря.