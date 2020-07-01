Ярош звернувся до влади та ветеранів із закликом зупинити реванш Кремля в Україні

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош звернувся до парламентських і позапарламентських партій, громадських організацій, ветеранів та волонтерів із закликом не допустити проросійського реваншу в Україні та ліквідувати колаборантські угрупування.

Звернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook. На його переконання, дії або бездіяльність чинної "зеленої" влади, направлені на дестабілізацію суспільно-політичного життя в Україні та провокування чергових революційних подій, які в умовах війни, можуть призвести до дуже важких наслідків.

"Сьогодні, як ніколи, треба відкинути чвари і незгоду, створивши єдиний державницький центр, який би повів системну діяльність щодо протидії кремлівському реваншу, щодо перезавантаження влади, цілковитій нейтралізаціі ворожих колоборантських угрупувань. Тільки так зможемо захистити нашу державу та перемогти ворога", – заявив Ярош.

За його словами, реванш Кремля в Україні став системним і багатогранним. Зокрема, на переконання Яроша, це:

спроби "зеленої" влади ревізувати досягнення Революції Гідності та післяреволюційного процесу національного відродження;

штучно створена, ще до пандемії коронавіруса, економічна руїна;

практична ліквідація парламентаризму, як державної інституції;

виконання московського замовлення по юридично-безглуздому та політично-вмотивованому переслідуванню Президента і Верховного Головнокомандувача Петра Порошенка, який при всіх своїх недоліках, 5 років о￼чолював спротив нашої Держави російській агресії та є чи не найбільшим особистим ворогом Путіна;

штучні кримінальні провадження проти багатьох патріотів України;

нікчемна кадрова політика влади, що призводить до злочинно-некомпетентних рішень та руйнівних наслідків в багатьох галузях державного життя;

навмисне та цілеспрямоване ослаблення сектору національної безпеки та оборони;

сприяння окупації інформаційного простору України кремлівськими колаборантами з так званого ОПЗЖ; свідоме незвертання уваги на діяльність відвертих ворогів України з різноманітних пропутінських "партій" та "громадських організацій"; системна діяльність по штучному підняттю рейтингів антиукраїнським політико-олігархічним угрупуванням;

беззмістовна балаканина та відсутність будь-яких системних та реальних дій влади по звільненню окупованих Кремлем українських східних та південних територій.

Facebook Дмитра Яроша

Facebook Дмитра Яроша

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош назвав представників ЛГБТ збоченцями й бидлом без моралі й духовності, які стали "нормальним явищем".