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13 листопада • оновлено в 02:53
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Ярош у 48 років став дідом вчетверте: фото внучки

1.3т
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Командувач Української Добровольчої Армії, 48-річний колишній народний депутат Дмитро Ярош вчетверте став дідусем.

Про це він у вівторок, 12 листопада, повідомив на своїй сторінці у Facebook, поділившись фотографією новонародженої внучки Олі, її тата Володимира і мами Ірини (дочка колишнього глави "Правого сектора").

"Хто найщасливіший дідусь на світі? Я найщасливіший дідусь на світі!.. Тепер я чотири рази дід! Назарко, Устимко, Софійка, Олічка... і це тільки початок!" – емоційно написав він.

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Дмитро Ярош

Дмитро Ярош

InfoFakt

Дитина, як уточнив чоловік, народилася з вагою 3,8 кілограма, зростом 52 сантиметри. Ярош також повідомив, що вже був у лікарні й бачив онучку.

Подію Ярош назвав мотивацією і перспективою "жити, воювати за свою державу і перемагати".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Дмитро Ярош заявив, що якщо Росія не втрутиться, українське військо може звільнити окуповані території Донбасу за два тижні. Цього, на його думку, вистачить, щоб вийти на кордон і розгромити "армію" "Л/ДНР".

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Особа
Дмитро Ярош
Місце
Україна
Теги
діти фотографии Правий сектор
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