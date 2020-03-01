Командувач Української добровольчої армії (УДА) Дмитро Ярош на своїй сторінці у Facebook опублікував зворушливий знімок із двома онуками – Старшою Софійкою та молодшою Олею.

"Ексклюзивний матеріал. Українці 2020. Щастя – воно таке!!! Донечка Іринка дозволила поставити фотку з моїми онучками: Софійка – старша, Олічка (названа зятем на честь бабусі) – молодша. Заради них вартує жити, гинути, вбивати... А у мене ж, ще два онука-козака", – зазначив він.

Дмитро Ярош з онуками

Користувачі залишають під постом зворушливі коментарі. Зокрема, на допис також відреагував мер Дніпра Борис Філатов, зазначивши, що поважає та любить його сім'ю.

"Простий будинок звичайної людини. Гладилка, дитячі речі, обдерті стіни. Людини, що не нажила за ці роки ні грошей, ні майна, ні рахунків в банках. Нічого крім Слави, Честі і поранень. Дуже тебе поважаю, Брате мій. І люблю твою сім'ю", – написав Філатов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Ярош заявив, що Україна має прагнути до перемоги над російським агресором на тимчасово окупованому Донбасі, адже без цього її державності загрожує знищення. Ба більше, не можна виключати силового варіанту звільнення захоплених територій.

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