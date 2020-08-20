Ярош: агресії проти України не відбулося б, якби "російський народ" і Навальний не були солідарні з Путіним
Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош побажав здоров'я російському опозиціонеру Олексію Навальному, але назвав його частиною віртуальної реальності президента РФ Володимира Путіна.
На своїй сторінці в Facebook Ярош зазначив, що як людину йому шкода Навального. Але Росія офіційно з 2014-го року воює проти України.
"Ці "брати" понад 370 років намагаються панувати на нашій Землі і не тільки на нашій. Бачить же весь світ, що відбувається зараз у Білорусі. Можна послухати росіян. Для них "хохли", "бульбаші", "лабуси", "чурки", тепер "звєрі" тощо – всі агенти американського Держдепу та ЦРУ. Путін та його команда створили таку віртуальну реальність. І "гаспадін" Навальний – теж віртуальний "опозиціонер", – написав Ярош.
На його думку, українці усвідомлюють, що агресії Росії проти України не відбулося б, якби весь російський народ не був солідарний із Путіним. Зокрема і такі "опозиціонери", як Навальний.
Ярош також зазначив, що зараз, як і за Януковича, агентура Кремля інфільтрується в усі вищі і нижчі структури влади держави.
"Вони деморалізують армію та інші силові структури, знищують економіку й "оборонку", добивають українців пандемією коронавірусу", – написав Ярош.
Як повідомляв OBOZREVATEL, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош підтримав Білорусь у протестах проти влади і назвав їх боротьбою за свободу від рабства.