Ярош: агресії проти України не відбулося б, якби "російський народ" і Навальний не були солідарні з Путіним

Дмитро Ярош прокоментував отруєння російського опозиціонера Навального. LIGA.net
Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош побажав здоров'я російському опозиціонеру Олексію Навальному, але назвав його частиною віртуальної реальності президента РФ Володимира Путіна.
На своїй сторінці в Facebook Ярош зазначив, що як людину йому шкода Навального. Але Росія офіційно з 2014-го року воює проти України.
"Ці "брати" понад 370 років намагаються панувати на нашій Землі і не тільки на нашій. Бачить же весь світ, що відбувається зараз у Білорусі. Можна послухати росіян. Для них "хохли", "бульбаші", "лабуси", "чурки", тепер "звєрі" тощо – всі агенти американського Держдепу та ЦРУ. Путін та його команда створили таку віртуальну реальність. І "гаспадін" Навальний – теж віртуальний "опозиціонер", – написав Ярош.
На його думку, українці усвідомлюють, що агресії Росії проти України не відбулося б, якби весь російський народ не був солідарний із Путіним. Зокрема і такі "опозиціонери", як Навальний.
Ярош також зазначив, що зараз, як і за Януковича, агентура Кремля інфільтрується в усі вищі і нижчі структури влади держави.
"Вони деморалізують армію та інші силові структури, знищують економіку й "оборонку", добивають українців пандемією коронавірусу", – написав Ярош.
Ярош назвав Навального причетним до російської агресії проти України (Facebook Дмитра Яроша)
Як повідомляв OBOZREVATEL, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош підтримав Білорусь у протестах проти влади і назвав їх боротьбою за свободу від рабства.
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