И до выборов страна жила от скандала до скандала. Только тогда они были зловещими.

"Вот мы видим автомобильные фары. Машина выезжает в открытые ворота и берет курс на Мальдивы. Свинарчуки! Абырвалг! Война выгодна олигархам! Сделаем их вместе". При соответствующем музыкальном сопровождении и интенсивной медиараскрутке скандальные подробности обсуждались неделями. Да. Были времена, пише Лариса Волошина для ДС. - То ли дело сейчас. Не скандалы, а скандальчики. Помял, поел, поспал прямо без отрыва от законотворческой деятельности - и место в вечерних новостях тебе обеспечено. Сейчас время скандальчиков, которые полностью вытеснили скандалы из информационного поля.

В среду с нами всеми случился очередной "информповод с душком". Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко был заснят журналистами, когда вел переписку о взаимовыгодном сексе. Девушка хотела 100 долларов в час, а Яременко - скоротать время в момент голосования в Верховной Раде.

Учитывая, что народный депутат является главой комитета по международным делам, скандальчик вышел знатный. Первоначально Яременко утверждал, что намеренно "засветил" переписку, чтобы проверить порядочность журналистов. Но потом, неожиданно для всех, удалил этот пост и написал новый - с извинениями перед детьми, женой, фракцией и президентом лично.

Многие в том момент решили, что дело в давлением партийного начальства, но позже выяснилось, что все гораздо интереснее. СМИ опубликовали откровения пранкера "Джокера", который признался, что переписывался с Яременко под видом генпрокурора Руслана Рябошапки. И от его имени посоветовал Яременко удалить свой пост и принести извинения фракции и президенту. Но самое интересное, что поддельный Рябошабка заставил депутата признать вину. По словам пранкера, в ходе беседы с ним Яременко сказал, что думал, что сидит в "защищенном углу" и журналисты не смогут снимать экран его телефона. Таким образом, подлинность переписки с девушкой "за $100" и последующие высказывания о проверке журналистов на порядочность и уважение к частной жизни нардепов заиграли новыми красками.

Моральный аспект о жене, детях и семейных ценностях г-н Яременко может оставить при себе. Тем более что он уже извинился. А вот попытки переложить ответственность за свой флирт на журналистов - это совсем другое дело. Реакция "сам дурак" свидетельствует о тотальной неспособности власти осознавать ошибки и нести за них ответственность. К тому же не будем забывать, что речь идет о проституции, которая в стране не легализована. Да, клиент не несет ответственности. Но для работниц секс-индустрии до сих пор сохраняется административная форма наказания. Яременко обсуждал с незнакомой девушкой участие в правонарушении? Но тогда это подстрекательство. Хоть и не наказуемое, но очень сомнительное с правовой точки зрения действие представителя власти.

Но есть и еще один аспект, о котором сразу же стоило бы подумать в свете секс-скандала с участием главы парламентского комитета. "Медовая ловушка" является самым эффективным способом вербовки. Можно не сомневаться, что больше всего этой историей заинтересовались российские спецслужбы. Склонность человека, отвечающего за формирование парламентской международной политики, к подобным забавам - это угроза национальной безопасности. Этим делом должны заниматься те самые "компетентные органы", которыми власть любит пугать журналистов.

Кстати, о власти. Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко призвал не наказывать Богдана Яременко. "Ну мы же не комиссия этики, морали. Ее же отменили", - сказал Корниенко, отвечая на вопрос о возможных санкциях. Вместо этого он накинулся на журналистов, напомнив, что в Уголовном кодексе есть наказание за вмешательство в личную жизнь. "Я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть внимательнее к тому, что они делают. В какой-то момент это может вызвать реакцию. То, что так делали раньше, не означает, что это правильно", - заявил политик.

И тут мы подходим к главному. К сожалению, такая мелочь, как возможность врага установить контроль и влияние над ключевыми политиками Украины мало заботит действующую власть. Не один Яременко пытается упростить ситуацию. Эта история о качестве той массы человеческого материала, который Зе-команда завела во власть.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!