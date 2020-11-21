Японці створили додаток для відеодзвінків, здатний перетворити людину на кого завгодно

Японський стартап EmbodyMe Inc. створив додаток, здатний під час відеодзвінка перетворити людину на кого завгодно, а його піжаму – на костюм.

Про цікавий винахід повідомив Producthunt. Додаток зчитує міміку та жести користувача і в реальному часі накладає їх на будь-яке зображення (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Xpression camera" дозволяє людині з'явитися на онлайн-конференції в костюмі, хоча насправді вона буде одягнена в піжаму, або навіть прийняти образ Ілона Маска.

Щоб використовувати додаток, необхідно встановити його, далі в налаштуваннях камери обрати "Xpression camera" і будь-яке зображення, яке ви хочете використати під час дзвінка.

Вибране зображення анімується в реальному часі відповідно до виразу обличчя і рухів користувача.

Таким чином, в умовах нової реальності з'являтися на онлайн-зустрічах можна буде без особливої підготовки, за вас все зробить камера.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що колишній інженер Amazon Хав'єр Санчес винайшов додаток MeowTalk – своєрідний перекладач з котячої мови на людську. З його допомогою нібито можна вести усвідомлений діалог з котом. Поки що перекладач допрацьовується, і якщо користувач виявить неправильний переклад, то може виправити його прямо в додатку.