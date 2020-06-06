Японський лікар спрогнозував масштабну другу хвилю COVID-19

Японський лікар Акіхіро Сато назвав другу хвилю коронавірусу неминучою.

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За його словами, під час другої хвилі хворих може бути більше, ніж в першій, передають РИА Новости. Він пояснив це негативними результатами тестів на антитіла до COVID-19 по всьому світу.

"Поки позитивних реакцій на тести на антитіла, які проводять в Японії і інших країнах, дуже мало. Це означає, що решта населення, близько 99%, не перехворіло. Таким чином, можливо, що число заражених при другій хвилі буде більше, ніж при першій. Коли антитіла будуть у 60%, тоді нова хвиля заражень не страшна і поширення не буде, але до цього ще дуже далеко", – сказав лікар.

Він вважає, що система охорони здоров'я може виявитися не готовою прийняти відразу величезну кількість пацієнтів при стрімкому зростанні захворювань. Сато назвав це головною небезпекою другої хвилі COVID-19.

Лікар Акіхіро Сато РИА Новости

"Проблема в чисельності – 99% не перехворіли, тому якщо з цього числа буде багато хворих, яким необхідна госпіталізація, то з'являться і тяжкохворі, яких через брак місць не зможуть покласти в лікарню. Якщо поширення захворювань буде стрімким, не буде ліжок, не вистачить апаратів штучної вентиляції легенів, лікарі не зможуть допомогти важкохворим. у цій ситуації навіть ті життя, які можна було б врятувати в інших умовах, врятувати не вдасться. Це найгірший сценарій. Якщо станеться різке зростання заражень, то жертви неминучі", – заявив лікар.

Медик припустив, що захворювання буде приходити декількома хвилями, поки в світі не з'явитися вакцина перевірена часом.

"Поки не буде вакцини, є ймовірність, що епідемія буде постійно повторюватися. Може бути і так, що буде не тільки друга хвиля, а й інші, і ми будемо жити в змінюючих один одного періодах самоізоляції і ослаблення обмежень. Як в Кореї – вони знову оголосили про введення режиму самоізоляції через зростання заражень. Щось подібне, можливо, буде відбуватися і в інших країнах", – сказав він.

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