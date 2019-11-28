Янукович і крадені шапки: Бродський розповів, що стояло за гучною історією

Президент Федерації баскетболу України, голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський розповів, що вигадав історію про крадіжку експрезидентом-втікачем Віктором Януковичем шапок, щоб вивести його на чисту воду.

Спогадами він поділився в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

За словами Бродського, у них із колишнім секретарем РНБО Олександром Турчиновим була ідея – взяти будь-яку кримінальну справу і "повісити" на Януковича, щоб той показав справжні документи про свої судимості за хуліганство.

Бродський розповів, що стояло за історією з Януковичем і шапками Цензор.НЕТ

"Ну придумали шапки. Хотіли взяти кримінальну справу – ось вона. А він би нехай бігав і кричав: "Це не вона, у мене ось була інша". Хотіли змусити показати реальну кримінальну справу", – поділився Бродський.

"Насправді, краще б він шапки крав, ніж те, що наробив тут", – підсумував президент ФБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі поширили інформацію, що Янукович може повернутися в Україну.

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