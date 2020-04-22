Відома журналістка Яніна Соколова розкритикувала режисера скандального фільму "Дау.Дегенерація" росіянина Іллю Хржановського за демонстрацію кадрів насильства над дітьми із харківського притулку.

А також закликала Нацполіцю відреагувати безпрецедентний злочин. Жорсткий пост-обурення на її сторінці у Facebook підтримали понад 7,8 тисяч користувачів, залишивши під ним більше 600 коментарів.

"Так, це кіно. Ні, на фото не манекен, дитина справжня. Так, її ніхто не питав, чи вона хоче тортур… Всі актори і знімальна група фільму підписали угоду про нерозголошення того, що відбувалося на майданчику. Але це дорослі. Дитина, яку європейці побачили у кадрі, не викликала обурення у громадськості", – зазначила журналістка.

Соколова розкритикувала режисера Хржановського за фільм "Дау.Дегенерація" про насильство над немовлятами

Вона підкреслила, що частина критиків на фестивалі у Берліні та Парижі відмовилися писати рецензії на "Дау". Вони нібито мотивували це небажанням долучатися до піару фільму, який "у документально художній манері демонстрував зґвалтування, приниження і садизм.

Ті, хто причетний до його створення, наголосила Соколова, неодмінно мають відповісти за це.

"Як і керівництво харківського сиротинця, яке дозволило дитині пережити це пекло. Фільм знімали у 2011. Зараз дитині 9 років. Як моєму старшому сину. І я зневажаю вас і ваше ганебне кіно", – підкреслила журналістка.

Вона висловила сподівання, що Національна поліція України з подання уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби вже завела відповідну справу.

"І всі винні будуть покарані. А ті, хто використовує дітей у своїх творчих експериментах назавжди позбудуться бажання це робити у майбутньому", – підсумувала Соколова.

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