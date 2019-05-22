Ні, це не монтаж. Саме так я виглядаю зараз.

Сім місяців тому я дізналася, що у мене РАК.

За 7 місяців я його ПОБОРОЛА.

Публічне і реальне життя часто дуже конрастне:)

Поки суспільство обсмоктувало скандальний ефір з Приходько у листопаді, який ми записали заздалегідь, я лежала у реанімаціі, під"єднана до апаратів, нашпигана катетарами по всьому тілу і з дірками у животі.

За цей час я пережила 30 променевих терапій і 4 курси хіміотерапіі, як наслідок, я втратила волосся, брови, вії, у мені мінус пару органів, але величезна любов у серці.

За цей же час я створила 30 ефірів Рандеву з Яніною Соколовою та КІНО з Яніною Соколовою, 20 випусків Вечер с Яниной Соколовой, здобула 2 срібні кнопки Youtube , провела 5 конференцій, випустила 2 телевізійні курси у нашій з Olesia Korzhenevska Screen School видала книгу Шевченко на кожен день, зіграла у театрі і у кіно та спродюсувала фільм про армію WE ARE SOLDIERS, який от от вийде у прокат у Парижі.

Новини Бабуся бачить силу в Росії

За ці 7 місяців я зрозуміла що таке справжня дружба, любов і жертовність.

І те, що наше суспільство НЕ ГОТОВЕ співіснувати, а держава не завжди готова надати прийнятні умови життя і лікування для таких як я.

За статистикою в Україні 1 мільйон хворих на рак. Я повторю ще раз: 1 мільйон! Тобто приблизно кожен 42 в Україні хворіє на цю жахливу бацилу.

Для середньостатистичного українця лиса людина з ознаками ослабленого організму – живий труп. Зіпсваний матеріал. Сміття, яке не варто прибирати, бо все одно згніє. Рак не обирає. Він нищить всіх. Незалежно від того слюсар ти чи відома телеведуча. Суспільство йому допомагає нищити. Я все це пережила на собі.

Мені 35. І я хочу наступну частину свого публічного і непублічного життя присвятити темі, яка поглинула мене зсередини. Я хочу допомогти українцям, хворим на рак полегшити життя і бути…щасливими. Навіть у цей кепський період.

Саме з цією метою ми з командою вирішили створити мультимедійний проект.

Тут можна підписатися на його сторінку

Я, Ніна

Ви не побачите там стомленої приреченості і жалю.

Ми зробимо фільм, випустимо книгу і пісню, яка буде гімном любові.

Так, саме любові. Бо порятунок від раку – це любов.

ПІДТРИМАТИ ПРОЕКТ МОЖНА ТУТ

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ПРОЕКТ ВИ ЗНАЙДЕТЕ ОСЬ ТУТ

Я дякую Національний Інститут Раку і моїм чудовим лікарям: Alena Samokhvalova і Андрій Безносенко, які подарували мені шанс на життя. В Україні чудові фахівці! Я не їздила до Ізраїля, бо довіряю їм. Дякую Вам мої чарівники…

Я дякую родині, друзям, командам всіх моїх проектів і людям, які сприйняли мою біду як свою. Я дуже ціную допомогу кожного. Ви знаєте, що я це кажу саме про вас.

Я дякую моєму близькому другу Valeriy Kharchyshyn

Який був зі мною поруч і фізично і дистанційно весь цей період. Під час хімії, променевих терапій і постлікувальних синдромів, терпів мої емоційні вибрики, гормональні збої, міксовані кепським характером і аномальним для людьского організму болем. Я вдячна тобі, мій дорогий, і дуже тебе люблю.

Друзі, я хочу, щоб моя життєва історія стала корисною людям.

Тому прошу ПОШИРИТИ цей пост та інфоормацію про проект "Я, Ніна".

Цінуйте кожен день. Живіть на повну!

ПЕРЕВІРЯЙТЕ ВЛАСНЕ ЗДОРОВ"Я РЕГУЛЯРНО!

Любіть цей світ і зробіть життя таким, за яке варто боротися.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!