Доброго ранку, друзі!

Сім політичних сил за останній місяць запропонували мені місце у списках.

Я говорила вже не раз, що на даний момент не бачу сенсу йти з професії заради місця у парламенті, бо для країни, яку люблю, набагато кориснішою буду у журналістиці.

Я не Юзік з кварталу. Бути законотворцем - посада відповідальна і потребує як мінімум підготовки так і певних знань, яких я маю намір отримати у наступні 5 років.

Всім, хто мав у думках пропонувати мені місце у списку своєї політичної сили, раджу не витрачати час на смс і зустрічі, бо можу одразу Вам відповісти: НІТ!

Ну і про свідому втрату (обоже я єщо пожалєю) можливості бути поруч з Олегом Винником (щастя многа нє биваєт) розповіла Айдеру Муждабаєву в ефірі Телеканал ATR.

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