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Яніна Соколова
Яніна Соколова
ЖурналістВсі статті автора

Юзік з Кварталу і Олег Вінник: хто буде у новій Раді

2.9т

Доброго ранку, друзі!

Сім політичних сил за останній місяць запропонували мені місце у списках.

Я говорила вже не раз, що на даний момент не бачу сенсу йти з професії заради місця у парламенті, бо для країни, яку люблю, набагато кориснішою буду у журналістиці.

Я не Юзік з кварталу. Бути законотворцем - посада відповідальна і потребує як мінімум підготовки так і певних знань, яких я маю намір отримати у наступні 5 років.

Всім, хто мав у думках пропонувати мені місце у списку своєї політичної сили, раджу не витрачати час на смс і зустрічі, бо можу одразу Вам відповісти: НІТ!

Ну і про свідому втрату (обоже я єщо пожалєю) можливості бути поруч з Олегом Винником (щастя многа нє биваєт) розповіла Айдеру Муждабаєву в ефірі Телеканал ATR.

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Автор
Яніна СоколоваЯніна Соколова
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Олег Винник
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019Верховна Рада УкраїниВерховна Рада України
Джерело
Джерело:Facebook Яніни Соколової
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
...Каждый день приносит новости от которых мозг разрывает)...Юзик - парламентарий)))...сцу...ко-о-о!!))...может хоть "социальный лифт" под ним оборвется, а то в эту новую студию "Слуга тупого народа", в Раду, таких "спецов" набьется...мы и этих еле "тянули", а тут "Юзики" бл...ь!!))...и это еще не в закрытой части списка!!))...и по опросам эта виртуальная партия, еще без "лиц", уверенно проходит в Раду!...Б...ь, нету слов...впервые захотелось задуматься о выезде...
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nic nic_
nic nic_
А чем мы хуже раши.У них есть Валуев,у нас будет Юзик. Будут общаться,делиться опытом.
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