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Яніна Соколова
Яніна Соколова
Журналіст Всі статті автора

Подякуйте українській армії, що можете вільно дихати!

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Важливо дякувати заради того, щоб у українців було розуміння цінностей. Мені здається за останні 5 років дехто з нас зрозумів, що таке справжня цінність. Але для тих, хто ще не зрозумів важливо продемонструвати кому ми маємо подякувати кожного дня, прокидаючись і засинаючи.

Якби не ти, я б це зараз не постила, а сиділа б в укритті....

Якби не ти, я би не займалася улюбленою справою....

Якби не ти, я би не посміхалася перехожим, як кілька хвилин тому і не вдихала свіже повітря улюбленого міста...

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Якби не ти, мене б можливо вже і не було....

Завдяки тобі я і мої близькі живі...

P.S. Прикладіть руку до серця при зустрічі з військовими, ветеранами і ветеранками. Долучайтесь до руху Завдяки тобі.

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Автор
Яніна Соколова Яніна Соколова
Теми
Війна на Донбасі АТО на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Ветерани війни на Донбасі Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Яніни Соколової
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