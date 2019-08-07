Важливо дякувати заради того, щоб у українців було розуміння цінностей. Мені здається за останні 5 років дехто з нас зрозумів, що таке справжня цінність. Але для тих, хто ще не зрозумів важливо продемонструвати кому ми маємо подякувати кожного дня, прокидаючись і засинаючи.
Якби не ти, я б це зараз не постила, а сиділа б в укритті....
Якби не ти, я би не займалася улюбленою справою....
Якби не ти, я би не посміхалася перехожим, як кілька хвилин тому і не вдихала свіже повітря улюбленого міста...
Якби не ти, мене б можливо вже і не було....
Завдяки тобі я і мої близькі живі...
P.S. Прикладіть руку до серця при зустрічі з військовими, ветеранами і ветеранками. Долучайтесь до руху Завдяки тобі.
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